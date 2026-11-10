Ebenezer Kino-Reaktion: Johnny Depp und Ti West überzeugen mit düsterer Neuinterpretation

Erste Kritik zu Ebenezer fällt positiv aus. Johnny Depp kehrt zurück und inszeniert mit Regisseur Ti West eine horrorlastige Dickens-Adaption, die das Publikum teilt.

Die ersten Kritiken zur Neuverfilmung des Dickens-Klassikers Ebenezer sind veröffentlicht und lösen bereits hitzige Debatten aus. Regisseur Ti West, bekannt für die X-Trilogie, bringt seine düstere Interpretation genau sechs Wochen vor Weihnachten in die Kinos. Damit läutet er die Feiertage frühzeitig ein und setzt Akzente auf der großen Leinwand.

Johnny Depp kehrt nach Hollywood zurück

Der Film markiert das offizielle Comeback von Hauptdarsteller Johnny Depp nach Hollywood. In den vergangenen Jahren war es ungewohnt still um den Schauspieler geworden, nachdem etliche Negativschlagzeilen und Gerichtsprozesse stattgefunden hatten. Mit der Rolle des legendären Geizkragens Ebenezer Scrooge präsentiert sich Depp nun einer neuen und alten Öffentlichkeit.

Also read Johnny Depp in Neuinterpretation von Eine Weihnachtsgeschichte

Die Reaktion auf seine Leistung ist durchweg positiv. Ein Kritiker lobt Depp für eine vielschichtige Darstellung, die weit tiefer geht als der Trailer vermuten lässt. Obwohl der Film stellenweise karikaturhaft wirke, entwickle sich seine Figur mit jedem besuchenden Geist weiter. Für viele ist dies seine beste Leistung seit vielen Jahren.

Düstere Atmosphäre und Horror-Elemente

Ti West bleibt der berühmten Handlung von Charles Dickens im Kern treu, verstärkt jedoch die unheimliche Atmosphäre der Geistergeschichte. Im Zentrum steht der verbitterte Geschäftsmann Scrooge, der nur an sich selbst denkt und ein persönliches Problem mit der Weihnachtsfreude hat. An Heiligabend erscheinen ihm drei unheimliche Geister.

Advertisement

Diese führen Scrooge durch seine eigene Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die Begegnung zwingt ihn dazu, seine Taten und seine Einstellung zum Leben zu hinterfragen. Neben der starken Bildsprache besticht der Film durch ein hochkarätiges Ensemble. Rupert Grint, Sam Claflin und Daisy Ridley komplettieren das Team der Neuinterpretation.

Kritik an fehlender Originalität

Trotz der positiven Töne zu Depp und der Inszenierung spaltet der Film das Publikum. Nicht alle Zuschauer sind von der düsteren Neuinterpretation begeistert. Ein Kritiker auf der Plattform X, @DawsOnScreen, bezeichnet das Terrain als unglaublich abgenutzt. Der Film strotze zwar vor Stil und biete solide schauspielerische Leistungen, erzähle aber keine neue Geschichte.

Anderenorts wird der Film von der Nutzerin @maryannjohanson sogar als völlig überflüssig bezeichnet. Die Produktiondesigns und der Horror-Aspekt werden zwar gewürdigt, doch inhaltlich bietet der Film kaum Überraschungen. Einige Zuschauer kamen zwar zum Weinen, da der Film die Horror-Seite voll auskostete und wunderschön aussah.

Ausblick auf den weltweiten Kinostart

Ob der düstere Weihnachtsfilm zu einem neuen Klassiker reift, wird sich zum weltweiten Kinostart zeigen. Die gemischten Reaktionen deuten darauf hin, dass Ebenezer ein polarisierendes Werk sein wird. Es bleibt abzuwarten, ob der Film als bloßer Eintrag in der Filmografie von Johnny Depp gelten wird oder sich langfristig einen Namen macht.