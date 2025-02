Eberhard Wolffs Videocast: LLMs und Agentic Workflows

Lisa Maria Schäfer spricht mit Ralf D. Müller über die Fähigkeiten von Large Language Models (LLMs) zur eigenständigen Arbeit und demonstriert ihre Anwendung in komplexen Aufgaben mithilfe von Agentic Workflows.

Eberhard Wolffs Videocast begrüßt dieses Mal Lisa Maria Schäfer als Moderatorin, die mit Ralf D. Müller über Large Language Models (LLMs) und ihre Fähigkeit zur eigenständigen Arbeit spricht. Ralf D. Müller demonstriert live, wie LLMs mithilfe von Agentic Workflows komplexe Aufgaben bewältigen können – vom Implementieren der Algorithmen bis hin zum Erstellen und Verifizieren von Code.

Besonders spannend wird die Demonstration, in der LLMs ihre eigene Arbeit durch Tests und visuelle Überprüfung validieren können. Im Gespräch wird auch die praktische Anwendung des Model Context Protocol mit claude.ai Desktop beleuchtet. \Die Ausstrahlung findet live am Freitag, 14. Februar 2025, von 13 bis 14 Uhr statt. Die Folge steht im Anschluss als Aufzeichnung bereit. Während des Livestreams können Interessierte Fragen via Twitch-Chat, YouTube-Chat und Discord stellen. \Ralf D. Müller ist ein renommierter Softwarearchitekt, der als Head of Architecture bei SWAGLab arbeitet. Seit Juni 2020 sind über 200 Folgen von Eberhard Wolffs Videocast entstanden, die unterschiedliche Bereiche der Softwarearchitektur beleuchten – mal mit Gästen, mal Wolff solo. Seit mittlerweile über zwei Jahren binde iX (heise Developer) die über YouTube gestreamten Episoden in den Online-Channel ein, sodass Zuschauer dem Videocast aus den Heise Medien heraus folgen können





LARGE LANGUAGE MODELS AGENTIC WORKFLOWS SOFTWAREARCHITEKTUR VIDEOCAST LLMS

