Eberhofer im Einsatz: Provinzpolizist kämpft gegen Serienkiller und Privatprobleme

Der beliebte Provinzpolizist Franz Eberhofer muss in seinem neuesten Film 'Steckerlfischfiasko' nicht nur einen Serienkiller fassen, sondern auch seine privaten Probleme lösen. Der Film läuft am Sonntagabend im HR und verspricht jede Menge Spannung und Unterhaltung.

Provinzpolizist Franz Eberhofer hat sich in den letzten Jahren zu einer der beliebtesten einheimischen Figuren auf der Kinoleinwand gemausert. Am Sonntagabend läuft einer seiner besten Einsätze im HR.

Eberhofer muss sich mit Susi, Leopold, Flötzinger und Co. auseinandersetzen, die an seinen Nerven sägen. Er würde am liebsten bei Weißbier und Leberkässemmel eine ruhige Kugel schieben, doch in Niederkaltenkirchen scheint ein Serienkiller sein Unwesen zu treiben. Auch privat hat Eberhofer Probleme: Sein Freund Rudi gibt ihm die Schuld an seinem Unfall und seine Freundin Susi will in eine Doppelhaushälfte neben seinen verhassten Bruder ziehen. Eberhofer muss also viele Baustellen bewältigen und das mit seinem unverwechselbar trägen Charme.

Der Schluss des Films, in dem Rudi zu einer Art Terminator mutiert, ist wohl das lustigste, was wir bislang im Eberhofer-Universum zu sehen bekommen haben und lohnt das Einschalten





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