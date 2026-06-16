Eberhofer kommt zurück - Zehnter Teil der Krimi-Reihe

Der zehnte Teil der Eberhofer-Krimi-Reihe ist bald da. Der Film wird in Niederkaltenkirchen gedreht und bringt neue Gesichter mit. Der phlegmatische Polizist Eberhofer Franz muss den Mord am sogenannten \

Wer die Rückkehr von Eberhofer Franz nicht mehr erwarten kann, kommt bereits einen Tag vor dem offiziellen Kinostart in den Genuss einer ganz besonderen Vorführung.

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Seit drei Jahren warten wir, dass bei Wolfi wieder jemand das Licht anknipst, zum Glück ist es bald so weit und das Im Rahmen der Aktion





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