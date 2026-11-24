Die Diskussion um mögliche Gehaltskürzungen bei Jamal Musiala beendete Max Eberl am Dienstag. Nach einem Gespräch des FC Bayern mit Beratern des 23-Jährigen spricht der Sportvorstand von einem 'Konsens' – und glaubt an einen noch stärkeren Musiala.

"Keine Thematik über Geld" – Eberl trifft Musialas Berater Das Treffen von Bayern-Präsident Herbert Hainer und den Vorständen Jan-Christian Dreesen und Eberl mit den Beratern Musialas, Christian Schmid und Tobias Altschäffl, sei "ein sehr konstruktives Gespräch" gewesen, das die aktuelle Debatte zum Anlass hatte.

Auf die Frage zur Gehaltsproblematik antwortete Eberl nur, es habe "keine Thematik über Geld oder irgendwas" gegeben. Vielmehr sei man zu dem "Konsens" gekommen, "jetzt Ruhe reinzubringen, nicht in der Öffentlichkeit Themen auszutragen, sondern einfach dem Jungen den Support zu geben, den er verdient hat", so Eberl weiter. Der wichtigste Aspekt des Gesprächs sei laut dem Sportvorstand die Erkenntnis, dass man mit dem Spieler reden wolle – und nicht über ihn.

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Außerdem betonte Eberl erneut, dass Musiala die volle Unterstützung des Vereins bekomme und das gerade "die einzige Aufgabe" des FC Bayern sei. Er glaube weiterhin fest daran, dass das Offensivtalent wieder zu alter Stärke finden kann.

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"Ich habe sogar das Gefühl, wir werden sogar vielleicht einen noch stärkeren Jamal erleben", sagte Eberl, "weil das, was er in den letzten Monaten schon alles durchgemacht hat, einen Menschen auch richtig stark machen kann. " Um dorthin zu kommen, gibt es laut Eberl vor dem wichtigen Champions-League-Duell mit OSC Lille am Mittwoch nur ein Rezept: „Das große Zauberwort: Ruhe und Vertrauen.

“ Wenn Jamal Musiala davon genug bekommt, wird er möglicherweise gegen das französische Team wieder auf dem Platz zaubern können. Bildrechte: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann