Der FC Bayern München steht auf der Kante, während Max Eberls Vertrag bis 2027 anhält. Hoeneß und der Aufsichtsrat kritisieren seine Transferpolitik, Kommunikationsmuster und Erreichbarkeit, die bei Kahn-Eingruppen zu Unstimmigkeiten geführt haben. Weitere Fragen zur Alignierung von Gehältern und Vertragsverlängerung werden gestaltet.

Der aktuelle Sport vorstand des FC Bayern München, Max Eberl , steht unter wachsamer Beobachtung des Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß und des Aufsichtsrats. Trotz seiner bisherigen Erfolge dürfte Eberls Zukunft im Verein nicht mehr als bis zum Vertragsende im Jahr 2027 gesichert sein.

In einer offenen Schätzung brachte Hoeneß die Verlängerungswahrscheinlichkeit auf 60:40, ein Ergebnis, das die hohen Erwartungen an die bislang herausragende Mannschaftsleistung stark unterminiert. Ein Kernpunkt der Kritik ist Eberls Handeln bei Transfers. Beobachter bemängeln, dass er angeblich zu schnell zu Abmachungen findet, wenig Geduld aufbringt und dadurch vermeintlich höhere Summen bezahlt, als es für die Mannschaft nötig gewesen wäre.

Der Sportvorstand hatte im vergangenen Sommer Transferpläne in die Wege geleitet, die den Wunsch des Aufsichtsrats nicht entsprachen, insbesondere die zweifelhaften Akquisiten Jamie Gittens und Xavi Simons. Beide wurden letztlich nicht von Eberl bzw. dem Aufsichtsrat signiert.

Zudem soll Eberl die Umsetzung seiner Transfer- und Kaderpläne zu wenig kommunizieren, wobei er erst den Kontakt sucht, sobald die Deals fast abgeschlossen sind. Diese Vorgehensweise erschüttert das gegenseitige Vertrauen und führt dazu, dass der Aufsichtsrat bei Entscheidungen über 50-Millionen-Euro-Transfers noch immer absegnend verfahren muss. Ein weiterer Streitpunkt sind die Gehälter. Eberl wird vorgeworfen, bei den Forderungen von Starspielern zu selten „hart“ zu bleiben.

Besonders die langen Verhandlungen mit dem Verteidiger Junior Uli Upamecano und dem Verteidiger Alexander Davies wurden damit kritisiert, sie hätten sich bis zu einem unbefriedigenden Zeitpunkt vertäuscht. Gleichzeitig wird sein Verzicht auf ständige Erreichbarkeit in kritischen Phasen als Kritikpunkt gesehen. Durch einen kürzlichen Burnout‑Ereignis hatte Eberl laut eigener Aussage beschlossen, bewusst Abstand von der permanenten Erreichbarkeit zu halten und das Handy bei Spaziergängen mit dem Hund zu Hause zu lassen.

Auch wenn der Ernsturfig der Verein in dieser Zeit als ineffizient wahrgenommen wird, propagiert Eberl die Strategie als Mittel zur Stressreduktion und zum intelligenten Arbeitsumfeld. Eine weitere Ursache für die Ungewissheit ist der Umgang mit Oliver Kahn und dem ehemaligen Vorstandskorps. Hoeneß hatte in der Vergangenheit die geringe Kontaktaufnahme des Kahn-Generals kritisiert: „Er rief mich nur fünfmal in seiner gesamten Amtszeit.

“ Hoeneß forderte ein volles Engagement seiner Führungskräfte – inklusive ständiger Erreichbarkeit während der Geschäftszeiten – und ein differenziertes Zeitmanagement, das den Verein nicht im Stich lässt. Während die Höhe der Verhandlungen und die vertraglichen Fristen hochglänzen, fehlen heute klare Kommunikationswege, die das Führungsteam einzuholen, um die Truppen zu stabilisieren. Somit ist die Zukunft von Max Eberl nicht mehr als ein Jahr vor Ablauf des Vertrags vertraglich festzulegen, da die Wahrscheinlichkeit für eine Verlängerung weiter zurückgeht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entscheidung des Aufsichtsrats über Max Eberls Zukunft bei einer tiefinterna Analyse der Transferkultur, Vertragsverhandlungen, Managementstruktur und der Erreichbarkeitserwartungen aufbaut. Obwohl er nach außen hin ein Experte in der Talentakquise ist, gilt die mangelnde Koordination mit dem Aufsichtsrat ein kritischer Wendepunkt. Die vorhandenen Spannungen zeigen, dass seine Arbeitszeit am FC Bayern München wahrscheinlich bald an Ende kommt, wobei ein möglicher Vertragsunterzeichnung vor dem ursprünglichen Ablauftermin erst hinreichend geprüft werden muss





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