Eberl und Völler setzen klares WM-Ziel: Halbfinale

Bei BILD 100 Sport gab Rudi Völler mit vier Fingern das Ziel vor: Die deutsche Nationalmannschaft soll bei der WM mindestens ins Halbfinale einziehen. Ein mutiger Anspruch nach zwei Vorrunden-Aus.

Bei der Veranstaltung BILD 100 Sport in Berlin ereignete sich eine bemerkenswerte Szene. In einem offenen Gespräch forderte ich Max Eberl , den Sport vorstand des FC Bayern München, auf, folgenden Satz zu vervollständigen: Bei der WM erreicht die Deutsche Nationalmannschaft mindestens ...

Eberl zögerte kurz, suchte dann den Blickkontakt mit DFB-Sportdirektor Rudi Völler, der in der ersten Reihe saß. Völler reagierte prompt und zeigte Eberl mit der rechten Hand vier Finger - ein klares Zeichen dafür, dass die Nationalelf es unter die letzten vier Teams schaffen sollte. Die Geste war überraschend deutlich, insbesondere wenn man die jüngsten Turnierpleiten bedenkt: Bei der WM 2018 in Russland und 2022 in Katar scheiterte Deutschland bereits in der Vorrunde.

Völler war bei diesen Turnieren nicht dabei, aber seine Zuversicht ist bemerkenswert. Ich gestehe, dass ich eine so offensive Ansage nicht erwartet hätte. Aber genau das ist der richtige Weg - mutig und klar in der Zielsetzung. Der Blick auf den Turnierbaum verdeutlicht, dass es ab dem Achtelfinale richtig spannend wird.

In der Gruppenphase trifft Deutschland auf Curacao, die Elfenbeinküste und Ecuador - eine machbare Gruppe, die wir als Gruppenerster abschließen sollten. Anschließend wartet im Sechzehntelfinale ein Gruppendritter, bevor es im Achtelfinale höchstwahrscheinlich gegen Frankreich geht. Die französische Mannschaft verfügt über die größte Power im Weltfußball: Stars wie Dembélé, Mbappé und Olise im Sturm. Normalerweise würden wir Frankreich in zehn Spielen vielleicht dreimal schlagen.

Aber diese WM wird nicht normal sein. Das hat schon der 2:1-Testsieg gegen die USA gezeigt, der unter extremen Bedingungen stattfand. Hammer-Hitze, stumpfe Böden, der Ball läuft ganz anders als auf den gepflegten Rasenplätzen in Europa. Wer die Umstände am schnellsten akzeptiert und vor allem mit den Kräften haushält, wird am Ende erfolgreich sein.

Erinnern wir uns an den WM-Titel 2014 in Brasilien, wo die Mannschaft ähnliche Widrigkeiten meisterte. Völlers Vier-Finger-Zeichen ist mehr als nur eine optimistische Geste. Es spiegelt das gestiegene Selbstvertrauen im DFB-Lager wider, das nach der enttäuschenden EM 2024 im eigenen Land wieder wächst. Die Mannschaft hat sich unter der Führung von Julian Nagelsmann gefestigt und zeigt eine neue Mentalität.

Besonders die jungen Spieler wie Musiala oder Wirtz bringen frischen Wind. Eberls zögerliche Reaktion vor der Geste deutet auf eine gewisse Überraschung hin, aber letztlich scheint er die klare Ansage zu unterstützen. Die deutsche Öffentlichkeit erwartet nach zwei Vorrunden-Blamagen eine deutliche Leistungssteigerung. Völlers Signal unterstreicht den Anspruch: Minimalziel ist das Halbfinale.

Die Herausforderungen sind groß, aber vorhandene Stärke und die Fähigkeit, sich auf schwierige Bedingungen einzustellen, könnten den Unterschied ausmachen. Entscheidend wird sein, wie schnell sich die Mannschaft auf die extremen Verhältnisse in den USA, Mexiko und Kanada einstellt. Wenn die Nationalelf ähnlich auftritt wie 2014, sind die letzten Vier ein realistisches Ziel





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