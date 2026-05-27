Ebola-Ausbruch im Osten der DR Kongo: Mangel an Laboren und Schutzmaterial erschwert Bekämpfung

Im Osten der Demokratischen Republik Kongo hat das Ebola-Virus scheinbar ungehindert gewütet. Es mangelt an Laboren, Schutzmaterial und sicheren Transportwegen, was die Bekämpfung der gefährlichen Krankheit erschwert. Die Regierung hat bisher rund 930 Verdachtsfälle und etwa 220 Todesfälle registriert. Die deutsche Tropenärztin Gisela Schneider aus Tübingen, die die Region aus eigener Erfahrung kennt, berichtet von massiven Problemen.

Im Osten der Demokratischen Republik Kongo hat das Ebola-Virus scheinbar ungehindert gewütet. Es mangelt an Laboren, Schutzmaterial und sicheren Transportwegen, was die Bekämpfung der gefährlichen Krankheit erschwert.

Die Regierung hat bisher rund 930 Verdachtsfälle und etwa 220 Todesfälle registriert. Die deutsche Tropenärztin Gisela Schneider aus Tübingen, die die Region aus eigener Erfahrung kennt, berichtet von massiven Problemen. Kollegen vor Ort bestätigten ihr, dass Proben von Verdachtsfällen weiterhin in die rund 1700 Kilometer entfernte Hauptstadt Kinshasa geschickt werden müssen. Für den derzeit vorherrschenden seltenen Ebola-Typ (genannt Bundibugyo) existiert kein Schnelltest.

Schneider betont, dass Menschen mit bestimmten Symptomen wie schwerem Krankheitsgefühl, hohem Fieber, Erbrechen und Durchfall behandelt werden müssen, als ob sie Ebola hätten. Bis die Diagnose feststeht, müssen die Patienten gegen mehrere Krankheiten gleichzeitig behandelt und vor allem isoliert werden. Ein Mitarbeiter des Gesundheitswesens misst die Temperatur eines Krankenhausbesuchers. Für den seltenen Bundibugyo-Typ gibt es weder einen Impfstoff noch eine spezielle Behandlung.

Experten befürchten deshalb, dass sich die Krankheit weiter ausbreitet. Um dies zu verhindern, werden sogenannte Triage-Center aufgebaut. Dort sollen Verdachtsfälle möglichst früh von anderen Patienten getrennt werden. Mitarbeiter in Schutzkleidung messen bereits am Eingang von Kliniken die Temperatur und stellen Fragen, um Patienten entweder in die normale Behandlung oder in einen Isolationsbereich zu schicken.

Doch auch hier mangelt es an Schutzmaterial, was zu vielen Infektionen unter Gesundheitsmitarbeitern führt. Besonders schlimm ist die Lage in den Flüchtlingslagern rund um die Stadt Bunia. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden allein in der Provinz Ituri fast eine Million Menschen durch Gewalt vertrieben.

'Jahre des Konflikts und der Vertreibung haben das Gesundheitssystem in die Knie gezwungen. Das macht die Eindämmung dieses Ausbruchs noch schwieriger', sagt Heather Kerr von der Hilfsorganisation International Rescue Committee





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ebola-Virus Demokratische Republik Kongo Bekämpfung Tropenärztin Verdachtsfälle Todesfälle Flüchtlingslager Ituri International Rescue Committee

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ebola-Epidemie: WHO fordert Nachbarstaaten der DR Kongo zu 'unverzüglichem' Handeln aufDie Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Nachbarstaaten der Demokratischen Republik Kongo zu einem 'unverzüglichen' Vorgehen gegen eine Ausbreitung des

Read more »

Zahl der Ebola-Verdachtsfälle im Kongo steigt auf über 900Die Zahlen der Ebola-Verdachtsfälle in der Demokratischen Republik Kongo steigen weiter an. Auch aus dem Nachbarland Uganda werden neue Fälle gemeldet.

Read more »

Nach Angriffen auf Kliniken im Kongo: Patienten mit Ebola-Verdacht offenbar auf der FluchtNach mehreren Angriffen auf Ebola-Einrichtungen flohen Menschen aus Isolierstationen. Angreifer verlangten die Herausgabe von Leichen verstorbener Angehöriger.

Read more »

Bei der Ebola-Bekämpfung mangelt es an Laboren und MaterialBunia/Tübingen - Fehlende medizinische Ausstattung vor Ort erschwert die Bekämpfung des aktuellen Ebola-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo.

Read more »