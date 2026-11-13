Ebola-Ausbruch in Kongo: Nord-Kivu wird zum Epizentrum der Epidemie

Experten warnen vor eskalierender Ebola-Epidemie in Kongo. Nord-Kivu und Ituri sind betroffen. Über 11.000 Fälle, hohe Todesrate und mangelnde Prävention verschärfen die Lage.

Am 15. Mai 2024 gaben die Gesundheitsbehörden der Demokratischen Republik Kongo offiziell einen neuen Ebola-Ausbruch bekannt. Experten schätzen jedoch, dass sich das Virus bereits seit mindestens Februar im Land verbreitet. Aktuell sind acht Provinzen infiziert, wobei Nord-Kivu und Ituri zu den am stärksten betroffenen Regionen zählen.

Bisher wurden mehr als 11.000 Erkrankungen registriert, wobei die Sterblichkeitsrate bei fast fünfzig Prozent liegt. Experten gehen davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Erkrankten und Toten aufgrund unausgeblendeter Fälle deutlich höher ist. Die Dynamik der Epidemie hat sich verändert, da das Virus nun in dicht besiedelten urbanen Gebieten und nicht mehr nur in ländlichen Isolationen zirkuliert.

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Situation im Epizentrum Nord-Kivu

Nejma Banks, Gesundheitshelferin der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen in Beni, beschreibt Nord-Kivu als aktuelles Epizentrum der Epidemie. Trotz der großen Präsenz von Hilfskräften sei das Gesundheitssystem auf die plötzliche Zunahme der Fälle nicht ausreichend vorbereitet. Die Kapazitäten der Ebola-Behandlungszentren stünden kurz vor dem Kollaps, selbst wenn zusätzliche Betten bereitgestellt würden.

Eine der Hauptursachen für die hohe Sterblichkeitsrate ist der späte Zeitpunkt, zu dem Patientinnen und Patienten die Behandlungszentren erreichen. Je später eine Therapie beginnt, desto schwerwiegender sind die Symptome wie Flüssigkeitsverlust, Entzündungsreaktionen und Organversagen. Dies führt dazu, dass viele Erkrankte ohne Isolierung und medizinische Versorgung leiden und sterben, was wiederum neue Infektionsketten in den Gemeinden auslöst.

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Politische Instabilität und Sicherheitsrisiken

Die Bekämpfung der Epidemie wird durch anhaltende Konflikte in den östlichen Provinzen Ituri und Nord-Kivu erheblich erschwert. Maximilian Gertler, Infektiologe der Berliner Charité, der im Jahr 2014 bereits im größten Ebola-Ausbruch in Westafrika tätig war, erklärt, dass die Region von etwa hundert bewaffneten Gruppen kontrolliert wird. Diese Gruppen beanspruchen unterschiedliche Gebiete und unterhalten Checkpoints.

Diese politische Zerrissenheit schafft ein hohes Sicherheitsrisiko für Hilfskräfte. Im Gegensatz zu stabileren Umgebungen, in denen Ebola-Behandlungsstationen innerhalb von Wochen aufgebaut und mit solider medizinischer Versorgung ausgestattet werden können, sind Operationen in dieser Konfliktdynamik extrem gefährdet und logistisch komplex. Die ständige Unsicherheit behindert den zügigen Aufbau effektiver Behandlungsinfrastruktur.

Kulturelle Barrieren und mangelnde Akzeptanz

Ursula Langkamp, Länderdirektorin der Welthungerhilfe im Kongo, stellt einen drastischen Unterschied zur Lage während des Ebola-Ausbruchs vor zehn Jahren in Sierra Leone fest. Während dort Versammlungen verboten und Kirchen sowie Moscheen geschlossen wurden, sind in der Demokratischen Republik Kongo Kneipen voll, Hochzeiten und Geburtstagsfeiern finden statt und Schulen sind offen. Viele Menschen leugnen die Existenz der Krankheit oder halten Ebola für ein Geschäftsmodell zur Geldwäsche.

Kulturelle Traditionen tragen zusätzlich zur Ausbreitung bei. Angehörige pflegen Kranke auch im Krankenhaus und waschen Tote vor der Beerdigung selbst. Der Gedanke, Verstorbene in Plastikbeutel zu stecken oder Kranke in Behandlungszentren abzugeben, löst eine starke Blockade aus. Dies führt zu massiven Infektionen innerhalb der Familien und der Gemeinschaft, da die engen Kontakte die Virusübertragung begünstigen.

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Präventionsstrategien und Impfkampagnen

Trotz der Herausforderungen setzen Hilfsorganisationen auf Aufklärungsarbeit vor Ort. Freiwillige des Roten Kreuzes, Pfadfinder und andere Gruppen gehen von Haus zu Haus, um über die Krankheit zu informieren. Dennoch erreicht nur etwa ein Teil der Bevölkerung diese Botschaften effektiv. Ein Großteil der Todesfälle, rund sechzig Prozent, wird weiterhin aus den Gemeinden gemeldet und nicht von den Behandlungszentren.

Um die Ausbreitung zu stoppen, erhalten Mitarbeiter des Gesundheitswesens in Nord-Kivu Dosen des Impfstoffs Ervebo. Dennoch bleibt die Angst vor den Ebola-Behandlungszentren groß. Viele Menschen sehen diese Zentren als "Mouroir" an, also als Orte, an denen man hingeht, um zu sterben. Diese tief verwurzelte Angst und das Misstrauen gegenüber dem Gesundheitssystem bleiben die größten Hindernisse bei der Eindämmung des Virus.