Ebola breitet sich weiter aus: 80 Tote in Kampala und scrambles for control

Healthcare workers testing temperature in Kampala, Uganda, amid fears of new Ebola outbreak. Eight confirmed deaths and growing fear as the disease spreads to a major city.

Angst vor Ebola : Ein Gesundheitsbeamter misst am Samstag vor dem Kibuli Muslim Hospital in Kampala , Uganda , mit einem Thermometer die Temperatur von Menschen. Angst vor einer neuen Katastrophe: Das tödliche Ebola -Virus breitet sich wieder aus – und hat jetzt Uganda s Hauptstadt Kampala erreicht!

Am Mittwoch starb ein Mensch in einem Krankenhaus der Millionenmetropole. Behörden bestätigen: Es war Ebola. Am heutigen Samstag strömen viele Menschen in Kliniken, wollten sich untersuchen lassen. Die Sorge wächst – denn Kampala ist ein Verkehrsknotenpunkt, dicht bevölkert und eng vernetzt





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