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Ebola breitet sich weiter aus: 80 Tote in Kampala und scrambles for control

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Ebola breitet sich weiter aus: 80 Tote in Kampala und scrambles for control
EbolaUgandaKampala
📆16/05/2026 14:22:00
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Healthcare workers testing temperature in Kampala, Uganda, amid fears of new Ebola outbreak. Eight confirmed deaths and growing fear as the disease spreads to a major city.

Angst vor Ebola : Ein Gesundheitsbeamter misst am Samstag vor dem Kibuli Muslim Hospital in Kampala , Uganda , mit einem Thermometer die Temperatur von Menschen. Angst vor einer neuen Katastrophe: Das tödliche Ebola -Virus breitet sich wieder aus – und hat jetzt Uganda s Hauptstadt Kampala erreicht!

Am Mittwoch starb ein Mensch in einem Krankenhaus der Millionenmetropole. Behörden bestätigen: Es war Ebola. Am heutigen Samstag strömen viele Menschen in Kliniken, wollten sich untersuchen lassen. Die Sorge wächst – denn Kampala ist ein Verkehrsknotenpunkt, dicht bevölkert und eng vernetzt

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