Ebola kehrt zurück: WHO ruft internationale Gesundheitsnotlage aus

Die WHO warnt vor einer regionalen Ausbreitung des Ebola-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo und Uganda. Bislang sind rund 250 Fälle bekannt, doch die wahre Zahl dürfte höher liegen. Die WHO rät von Reisebeschränkungen ab, da diese die Ausbreitung sogar begünstigen könnten.

In einem neuen Ebola -Ausbruch kämpfen Helfer in der Demokratischen Republik Kongo und in Uganda gegen die Ausbreitung des gefürchteten Erregers. Ärzte in gelben Schutzanzügen behandeln Patienten in abgesperrten Behandlungszentren, während Angehörige verängstigt auf Neuigkeiten warten.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat aufgrund der dramatischen Lage eine internationale Gesundheitsnotlage ausgerufen, um dringend benötigte internationale Unterstützung zu mobilisieren. Allerdings betont die WHO gleichzeitig, dass es sich nicht um eine drohende Pandemie handelt. Doch die Zahlen sind beunruhigend: Nach offiziellen Angaben gab es bereits etwa 250 bestätigte Infektionen und 80 Todesfälle, vor allem in der nordöstlichen Provinz Ituri. Experten vermuten jedoch, dass die tatsächliche Zahl der Erkrankungen deutlich höher liegen könnte.

Die WHO spricht von einem ‚außergewöhnlichen Ereignis‘, da es sich bei dem verantwortlichen Bundibugyo-Stamm des Ebola-Virus um eine Variante handelt, für die es keinen zugelassenen Impfstoff gibt. Zwar ist dieser Stamm weniger tödlich als der bekannte Zaire-Subtyp, doch die Todesrate von etwa 37 Prozent bleibt hoch. Die Herausforderungen vor Ort sind gigantisch: Die bewohnte Region leidet unter humanitären Krisen, Armut und anhaltenden Konflikten, was die Kontrolle der Krankheit weiter erschwert.

Flüchtende Menschen und unkontrollierte Bevölkerungsbewegungen erhöhen das Risiko, dass sich das Virus in der ganzen Region ausbreitet. Besonders kritisch ist die Situation im Hinblick auf die Nachbarländer. Die WHO warnt, dass zehn Länder, die an den Kongo grenzen, einem hohen Risiko ausgesetzt sind. Sie sind angehalten, ihre Kapazitäten zur schnellen Erkennung und Behandlung von Infektionen auszubauen.

Gleichzeitig betont die WHO, dass Grenzschließungen oder Reisebeschränkungen kontraproduktiv wäreden. Solche Maßnahmen könnten Menschen dazu veranlassen, offizielle Grenzübergänge zu umgehen, was die Kontrolle der Ausbreitung weiter erschwert. Stattdessen setzt die WHO auf verstärkte Fieberkontrollen, schnelle Labordiagnosen und isolierte Behandlungseinrichtungen. Gleichzeitig werden dringend geschulte Fachkräfte benötigt





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