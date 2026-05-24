Ebola Outbreak in Africa: Lessons from the COVID-19 Pandemic and a High Danger Level in the Democratic Republic of Kongo

A growing Ebola outbreak in Africa is sparking memories of the COVID-19 pandemic and raising concerns about the health security of the continent. The African Centre for Disease Control (Africa CDC) has issued alerts due to the high risk of regional transmission across several countries, including Burundi, Uganda, and several others. Despite the high alarm level, there is no reason to assume that whole Africa has turned into a high-risk area. Those concerned should continue to explore and avoid areas where Ebola outbreaks have taken place, such as the Democratic Republic of Kongo.

Ebola breitet sich in Afrika aus – und Erinnerungen an den Beginn der Corona-Pandemie werden wach. Ende 2019 galt das Virus aus Wuhan zunächst als fernes Problem.

Jetzt steht der Kongo im Fokus. Von dort greift Ebola weiter um sich. Die Gesundheitsbehörde der Afrikanischen Union (Africa CDC) schlägt Alarm. Zehn Länder seien gefährdet: Südsudan, Ruanda, Kenia, Tansania, Äthiopien, der Kongo, Burundi, Angola, die Zentralafrikanische Republik und Sambia.

Im Ostkongo wurden laut Regierung 867 Verdachtsfälle registriert, 204 Menschen starben. Die WHO warnt vor einer hohen Dunkelziffer. Corona verbreitet sich leicht über die Luft – oft unbemerkt. Ebola dagegen braucht engen Kontakt mit Körperflüssigkeiten und meist sichtbare Symptome.

Deshalb wurde Corona zur weltweiten Pandemie, während Ebola-Ausbrüche meist regional bleiben. Für den einzelnen Erkrankten ist Ebola jedoch häufig deutlich gefährlicher. Frühe Symptome sind: Fieber, Schwäche, Gliederschmerzen, allgemeines Krankheitsgefühl. Fälle können anfangs mit anderen Infektionen verwechselt werden.

Im weiteren Verlauf drohen Durchfall, Erbrechen, Bauchschmerzen, Hautausschlag sowie innere oder äußere Blutungen. In schweren Fällen kommt es zu Organversagen und zum Tod. Die Inkubationszeit liegt meist zwischen 2 und 21 Tagen. Gegen das aktuelle Bundibugyo-Ebolavirus gibt es bislang keinen zugelassenen Impfstoff und keine spezielle Therapie.

Die vorhandenen Mittel wirken nur gegen die Zaire-Variante. Es ist wichtig, die Gefahren von Ebola zu verstehen und sich im Falle eines Verdachtsfalles zu schützen, indem man Schutzmaßnahmen ergreift wie Isolation, Spezialtransport, Tests und Kontaktverfolgung. नेपाल und Burundi befinden sich nicht in einem Ebola-Outbreak-Gebiet. Südafrika und Namibia gelten aufgrund ihrer Entfernungen nicht als Ebola-Bedrohungsorte





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