Ebola-Patient aus den USA in Berlin: Familie und Kinder in Isolierung

Missionsarzt Peter Stafford aus den USA ist in Berlin eingeliefert worden, nachdem er sich im Kongo mit Ebola infiziert hatte. Seine Familie, die als Hochrisiko-Kontakte gilt, wurde ebenfalls isoliert. Die Ärzte um sie herum tragen Schutzanzüge, da die Ebola-Variante mit dem Namen Bundibugyo besonders gefährlich ist.

Zwei blonde Kinder stehen auf einer Bank, schauen durch ein Fenster in ein Isolierzimmer der Berlin er Charité. Hinter der Scheibe liegt ihr Papa in einem Bett: Missionsarzt Peter Stafford (39) aus den USA , der sich im Kongo mit Ebola infiziert hat.

Die Familie des Arztes – seine Frau Rebekah (38) und die insgesamt vier Kinder (1 bis 6 Jahre) – gelten als Hochrisiko-Kontakte. Sie haben keine Symptome und wurden negativ getestet, trotzdem wurden auch sie in der Berlinerisoliert. Die Ärzte um sie herum tragen Schutzanzüge. Sicher ist sicher, denn die Ebola-Variante mit dem Namen Bundibugyo gilt als besonders gefährlich.

Der US-Amerikaner Dr. Peter Stafford mit seiner Frau Rebekah (38) und den gemeinsamen vier Kindern auf einem Familienbild im Kongo Am vergangenen Mittwoch landet Ebola-Patient Peter Stafford mit einem Learjet auf dem Flughafen BER und wird dort von Ärzten in Schutzanzügen zu einem auf dem Rollfeld stehenden Rettungswagen gebracht. Stafford und seine Familie leben in der Demokratischen Republik Kongo.

Dort tobt der schlimmste Ebola-Ausbruch seit Jahren: Rund 750 Verdachtsfälle und 177 Todesfälle, die mit dem Virus in Zusammenhang stehen könnten, hat die Weltgesundheitsorganisation WHO gezählt. Die tatsächliche Zahl dürfte aber viel höher liegen, die Ansteckungsgefahr sei „sehr hoch“, warnte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitag. Uganda, wo es auch Ebola-Fälle gibt, hat die Grenzen zur Demokratischen Republik Kongo geschlossen. Zu Ruanda ebenfalls.

Auf einer Transporttrage wird Ebola-Patient Peter Stafford im Kongo unter einer Plexiglashaube von Ärzten für den Rettungsflug nach Berlin vorbereitet Als Stafford ausgeflogen wurde, konnte er nicht mehr ohne Hilfe gehen, litt unter Fieber und Übelkeit. Die USA, sein Heimatland, hätten ihn trotz Lebensgefahr nicht aufnehmen wollen, berichtet die „Washington Post“. Deshalb sei er nach Berlin gebracht worden, wo es ihm hinter schweren Sicherheitstüren und Schleusenkammern langsam besser zu gehen scheint.

Im Kongo wird die Familie des US-Missionsarztes Peter Stafford von Ärzten zu einem Flugzeug gebracht. Die Frau und die Kinder fliegen auch nach Deutschland Bevor ich evakuiert wurde, war ich zutiefst besorgt, dass ich es nicht schaffen würde. Jetzt bin ich vorsichtig optimistisch“, ließ der Arzt über seinen Arbeitgeber, die Missionsorganisation „Serge“, mitteilen. Die Trump-Regierung dementierte derweil, den Ebola-kranken US-Staatsbürger abgewiesen zu haben.

Der Bericht sei falsch.

„Das oberste und einzige Anliegen der Trump-Regierung ist es, die Gesundheit und Sicherheit der amerikanischen Bürger zu gewährleisten“, so ein Sprecher. Die USA haben am Mittwoch eine Air-France-Maschine auf dem Weg nach Detroit zu einer Zwischenlandung im kanadischen Montréal gezwungen. Grund: Ein Passagier kam aus der DR Kongo. Das Risiko: zu groß





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