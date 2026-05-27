Ebola‑Patient stabilisiert, Klette zu 13 Jahren Haft, Haspa‑Haftungsstreit und Cyberangriff auf Unikliniken - Aktuelle Nachrichten aus Norddeutschland

Die Charité meldet Fortschritte bei einem Ebola‑Patienten, während Daniela Klette zu 13 Jahren Haft verurteilt wird. Das Gericht stellt die Haspa von Haftung frei, ein Cyberangriff legt Unikliniken lahm und der Wirtschaftsausschuss diskutiert die Northvolt‑Bürgschaft.

In Berlin hat sich der Gesundheitszustand des in der Charité behandelten Ebola -Patienten merklich verbessert, wie das Klinikum am Mittwoch bekannt gab. Nach mehreren Wochen intensiver Isolation und antiretroviraler Therapie zeigte der 42‑jährige Mann erstmals stabile Vitalwerte und konnte bereits kleinere Nahrungsmengen oral zu sich nehmen.

Die behandelnden Ärzte betonten, dass die Heilungschancen bei frühzeitiger Diagnose und konsequenter Hygienekontrolle deutlich steigen. Gleichzeitig wurde die Öffentlichkeit erneut über die strengen Sicherheitsprotokolle der Charité informiert, die das Risiko einer Ausbreitung des Filovirus in der Metropole minimieren sollen. Das Krankenhaus plant, in den kommenden Tagen weitere Blutproben zu entnehmen, um die Viruslast endgültig zu bestimmen und den Zeitpunkt für eine mögliche Entlassung festzulegen.

Parallel dazu wurde in Verden ein wichtiges Urteil verkündet: Die 38‑jährige Daniela Klette, früher Mitglied einer berüchtigten Diebesbande, wurde zu einer Haftstrafe von 13 Jahren verurteilt. Das Landgericht verurteilte sie wegen mehrfachen Raubes, schwerer räuberischer Erpressung und organisierter Kriminalität. Die Anklage führte detaillierte Beweise aus über 30 Einbrüchen in den letzten vier Jahren vor, bei denen wertvolle Kunstgegenstände und Bargeld im Gesamtwert von über einer Million Euro erlangt wurden.

Das Urteil wurde von der Staatsanwaltschaft als präventives Signal an die kriminelle Untergrundszene gewertet, während Klette selbst im Gerichtssaal betonte, dass sie Reue zeige und ihr Handeln bereue. Das Urteil wird voraussichtlich noch vor dem Landgerichtshof angefochten werden. Ein weiteres zentrales Thema im Norden war die aktuelle Debatte um die Haftung der Hamburger Sparkasse (Haspa) nach dem spektakulären Raubüberfall in Norderstedt.

In einem Beschluss des Landgerichts Hamburg wurde entschieden, dass die Bank nicht für die im Zuge des Überfalls entstandenen Schäden haftet. Der Fall, bei dem ein bewaffneter Täter in das Hauptquartier der Haspa einbrach und mehrere Millionen Euro erbeutete, löste eine intensive Diskussion über die Pflichten von Finanzinstituten im Rahmen von Sicherheitskonzepten aus.

Rechtsexperten verwiesen darauf, dass die Haftungsfrage eindeutig durch die vertraglichen Vereinbarungen zwischen der Bank und ihren Kunden geregelt sei und dass das Risiko von Raubüberfällen im Normalfall nicht zu den banküblichen Sicherungsmaßnahmen gehöre. Der Gerichtshof betonte zudem, dass die Bank alle zumutbaren Sicherheitsvorkehrungen getroffen habe und somit keine Pflichtverletzung vorlag. Zusätzlich wurde in einer Sitzung des Wirtschaftsausschusses des Landtags Schleswig‑Holsteins die Bürgschaft von Ministerpräsident Daniel Günther für das Batteriefabrik‑Projekt von Northvolt thematisiert.

Günther erläuterte, dass die Landesregierung bereit sei, mit einer Musterbürgschaft die Finanzierung zu sichern, um die geplante Gigafabrik in Salzgitter schnellstmöglich realisieren zu können. Kritiker warnten jedoch vor den langfristigen finanziellen Verpflichtungen des Bundeslandes und forderten mehr Transparenz bezüglich der Konditionen. Die Debatte verdeutlichte die Spannungen zwischen dem Wunsch nach hochmodernen Industrieanlagen und der Notwendigkeit, fiskalische Stabilität zu wahren. Im medizinischen Bereich machte ein großangelegter Cyber‑Angriff auf mehrere Unikliniken im Norden Schlagzeilen.

Hacker drangen in die IT‑Systeme der Universitätskliniken in Hamburg und Kiel ein und verschlüsselten Patientendaten, was zu einer temporären Abschaltung von Bildgebungs‑ und Labordiensten führte. Die betroffenen Kliniken konnten dank eines Notfallplans die Versorgung der Patienten aufrechterhalten, jedoch entstanden erhebliche Kosten für die Wiederherstellung der IT‑Infrastruktur. Das Landeskriminalamt leitete Ermittlungen ein und riet zu verstärkten Investitionen in Cybersicherheit, um die wachsende Bedrohung durch organisierte Kriminalität im Gesundheitssektor zu adressieren.

Schließlich hob die DLRG nach dem Pfingstwochenende Bilanzberichte zur Sicherheit an den Nord- und Ostseeküsten vor. In den vergangenen zehn Tagen wurden drei zusätzliche Rettungsschwimmer eingesetzt, wodurch die Zahl der geretteten Badenden auf 27 anstieg. Trotz dieser positiven Entwicklung wies die DLRG auf die anhaltend nassen Moorflächen in der Region Geeste hin, die nach starkem Regen zu Überschwemmungen und gefährlichen Strömungen führen.

Die Organisation forderte die Gemeinden auf, verstärkte Warnsysteme zu installieren und die Öffentlichkeit über die Risiken von Moorgebieten aufzuklären, um weitere Unfälle zu verhindern





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