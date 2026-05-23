Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt vor einer hohen Pandemie riskanten Ebola-Virus im Kongo.

Im Kongo tobt das tote Ebola -Virus. Hunderte wurden infiziert, Krankenhäuser sind voll und 177 Menschen starben bereits an dem Virus. Die Weltgesundheitsorganisation ( WHO ) rät zu Alarm: Die Gefahr für die öffentliche Gesundheit sei dort sehr hoch.

Und in Deutschland läuft die Debatte, wie man mit Infizierten aus dem Kongo umgehen soll. Derzeit wird der im Kongo infizierte US-Arzt Peter Stafford in der Sonderisolierstation des Charité-Krankenhauses in Berlin behandelt. Seine Frau und die vier Kinder des Paares befinden sich auf der Sonderisolierstation der Klinik. Laut SPD-Fraktionschefin Ulla Rumpf betont in BILD: Vor allem die Hilfe vor Ort sei essenziell.

Lauterbach befasste sich mit dem Thema in einem Interview. Lauterbach kritisierte den teilweise ausstieg der USA aus internationalen Gesundheitsprogrammen und betonte: "Es ist auf Dauer nicht zielführend, schwer erkrankte Ebola-Patienten in deutsche Spezialkliniken einzufliegen. Die Flugstrecke ist zu lang, die Belastung für Patienten zu groß. Deutschland sollte stärker vor Ort helfen mit mobilen Laboren, Schutzausrüstung und Spezialisten wie Seuchenwissenschaftlern und Ärzten.

" Nach dem teilweise Ausaufentstepter USA aus internationalen Gesundheitsprogrammen wächst die Rolle Deutschlands. Lauterbach betonte: "Gerade nach dem Rückzug der US-Amerikaner haben deutsche Spezialisten bei der Eindämmung großer Virusausbrüchen mehr Verantwortung übernommen.

" Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan kündigte an, im Kongo auszuhelfen. Es werden Schutzanzüge geschickt, eine Expertengruppe bereitet sich auf den nächsten Einsatz vor. sapore gibt die Möglichkeit, dass Staaten in Deutschland anfragen, ob Infizierte hierzulande behandelt werden können. Gesundheitsministerin Nina Warken betont in BILD: "Die Bundesregierung wird jedes Hilfeersuchen prüfen und Hilfe leisten, wo dies möglich ist. Wij hebben in Deutschland een zeer leistungsfähiges netwerk beschikbaar voor de behandeling van hooginfektiösen patiënten op absolut topniveau.

Momenteel wordt er maar zelden een verzoek tot meer patiënten ontvangen.

" Insgesamt bewertet sie das Ebola-Risiko für die deutsche Bevölkerung als "sehr gering"





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