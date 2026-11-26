Seit dem 22. November fehlt die Doku in der ARD Mediathek. Eine Startnext-Vorbestellung soll 75.000 Euro für die Neuveröffentlichung einbringen.

Die Dokumentation 'ECHT - Unsere Jugend' über die Band Echt ist seit dem 22. November nicht mehr in der ARD Mediathek verfügbar. Der Frontmann und Regisseur Kim Frank will die Filme nun mit einer Fan-Aktion auf der Crowdfunding-Plattform Startnext dauerhaft zurückbringen. Ziel ist eine neue Veröffentlichung, die mit 75.000 Euro finanziert werden soll.

Die dreiteilige Dokumentation sorgte vor drei Jahren bei vielen Zuschauerinnen und Zuschauern für eine neue Welle der Nostalgie an die 90er- und 2000er-Jahre. Die Reihe entwickelte sich schnell zu einem Erfolg in der ARD Mediathek. Dass die Filme dort inzwischen nicht mehr abrufbar sind, hat bei vielen Fans Sorge um die dauerhafte Verfügbarkeit ausgelöst.

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Warum die Doku aus der Mediathek verschwand

Die ARD Mediathek hat die Dokumentation seit dem 22. November aus ihrem Angebot genommen. Ganz verschwinden soll der Film nach Angaben aus dem Umfeld des Projekts jedoch nicht. Genau hier setzt die Initiative von Kim Frank an, der die Rückkehr der Filme in eine neue Form bringen möchte.

Nachdem Kim Frank auf Instagram angekündigt hatte, dass 'ECHT - Unsere Jugend' bald aus der Mediathek verschwindet, erreichten ihn zahlreiche Nachrichten von Fans. Viele wollten wissen, ob man die Filme kaufen kann. Aus dieser Nachfrage entstand die Idee für eine besondere Vorbestellaktion.

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Gemeinsam mit dem SWR erhielt Frank die Möglichkeit, die Dokumentation selbst neu zu veröffentlichen. Dafür müssen jedoch zahlreiche Rechte erneut geklärt und finanziert werden. Die dafür nötigen Mittel beziffert die Kampagne auf insgesamt 75.000 Euro.

Wie die Startnext-Vorbestellung funktioniert

Die Kampagne folgt laut Kim Frank nicht dem klassischen Crowdfunding-Prinzip. Unterstützer sollen kein Geld spenden, sondern die Produkte direkt vorbestellen. Frank beschreibt den Mechanismus so, dass Fans die Filme schon jetzt kaufen und damit die neue Veröffentlichung überhaupt erst ermöglichen.

Ab sofort können Interessierte unter anderem DVDs, Blu-rays, exklusive Sondereditionen und Streaming-Versionen bestellen. Ebenfalls im Angebot ist ein Fotobuch mit privaten Aufnahmen aus den Jahren 1998 bis 2002. Zusätzlich werden T-Shirts und weitere Extras angeboten. Der Einstiegspreis liegt bei 20 Euro.

Die Aktion ist zeitlich begrenzt und läuft bis zu einem festgelegten Datum auf der Startnext-Plattform. Wer die Kampagne unterstützen möchte, findet dort alle Produktvarianten gebündelt.

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Das neue Finanzierungsmodell von Startnext

Startnext-Gründer Denis Bartelt erklärt, dass für die Plattform ein neues Modell entstanden ist. Die neuen Funktionen werden intern als 'Kim Release' bezeichnet. Das Besondere daran: Der komplette Verkaufspreis wird nicht vollständig auf das Finanzierungsziel angerechnet.

Stattdessen zählt nur der Betrag, der nach Abzug der Produktionskosten tatsächlich zur Finanzierung beiträgt. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Einnahmen aus den Vorbestellungen den Neustart der Dokumentation tatsächlich voranbringen.

Die Doku basiert auf mehr als 240 Stunden privater Aufnahmen der Bandmitglieder. Die drei Filme erzählen von Freundschaft, Erfolg und dem Erwachsenwerden zwischen 1998 und 2002. Die Reihe wurde unter anderem mit dem Preis für Popkultur ausgezeichnet.