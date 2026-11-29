Dr. Eckhart von Hirschhausen weiß, was dem Körper wirklich guttut. Wie er sich fit hält und ob er in der KI eine berufliche Bedrohung sieht.

Das Wissens-Karussell von Eckart von Hirschhausen dreht sich weiter. Am 30. November präsentiert der 59-Jährige seine Dokumentation „Hirschhausen und die Pflege“ (um 20.15 Uhr in der, warum das Thema für ihn eine so große Rolle spielt, was er tut, um möglichst nicht zum Pflegefall zu werden, und weshalb er in der Herr von Hirschhausen, Sie widmeten sich unlängst der Deepfake-Mafia, danach dem Darm, jetzt der Pflege.

Gibt’s denn bei Ihren ganzen Themen einen gemeinsamen Nenner?hat viele Facetten. Meine Reportagen finden Blickwinkel und Themen, die in den klassischen Gesundheitsmagazinen nicht vorkommen. Und jetzt bei dem Themaeine Mutter, die ihre mehrfach behinderte Tochter ins Bett bringt. Und wir zeigen natürlich auch Lösungen und gute Beispiele.

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Aus jeder Sendung gehe ich selbst schlauer und gesünder raus. Und die Zuschauer hoffentlich auch. Sie haben vermutlich einen Ad-Blocker aktiviert. Aus diesem Grund können die Funktionen des Podcast-Players eingeschränkt sein. Bitte deaktivieren Sie den Ad-Blocker, um den Podcast hören zu können.