Das Umweltbundesamt rät zu niedrigen Temperaturen beim Waschen. Hohe Grade wie 60 Grad senken zwar die Hygiene, sparen aber Energie. Infos zur optimalen Einstellung.

Ein schneller Waschgang ist für viele Hausstände die erste Wahl, wenn es darum geht, im Alltag Zeit zu sparen. Doch wer beim Wäschewaschen nur auf den Terminkalender schaut, überblickt dabei oft die finanziellen Folgen auf der Gegenseite. Denn ein Kurzprogramm, das in nur 15 bis 30 Minuten durchläuft, zwingt die Maschine dazu, das Wasser besonders schnell aufzuheizen. Diese aggressive Erwärmung kostet nicht nur viel Energie, sondern schont auch nicht den Geldbeutel im gleichen Maße wie der kurze Zeiteinsatz.

Energieverbrauch hängt stark von der Temperatur ab

Das Umweltbundesamt hat die Mechanismen hinter dem Stromverbrauch genauer analysiert. Der Energiebedarf beim Waschen wird in erster Linie von der gewählten Waschtemperatur bestimmt. Das Aufheizen des Wassers verbraucht deutlich mehr elektrische Energie, als die mechanische Bewegung der Trommel je benötigen würde. Daher ist das Eco-Programm in den meisten Fällen die sparsamere Wahl, auch wenn der Vorgang länger dauert. Ein typischer Eco-Gang benötigt oft drei Stunden oder länger, arbeitet dabei jedoch mit niedrigeren Temperaturen, weniger Wasserverbrauch und meist einer schonenderen Trommelbewegung.

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Die quantitativen Unterschiede im Stromverbrauch sind enorm. Ein Waschgang bei 60 Grad benötigt demnach so viel Strom wie zwei Waschdurchgänge bei 40 Grad. Noch extreter fällt der Vergleich bei niedrigeren Temperaturen aus: Der Verbrauch für 60 Grad liegt fast bei dem Dreifachen eines Waschgangs bei 30 Grad. Damit die Waschmittel und die Maschine ihre Reinigungsaufgabe bei diesen längeren, niedrigeren Temperaturen trotzdem erfüllen, bleibt die Wäsche oft länger in der Trommel, wodurch die Einwirkzeit des Mittels genutzt wird.

Optimale Temperaturen für unterschiedliche Wäschearten

Für die tägliche Praxis empfiehlt das Umweltbundesamt konkrete Werte, um sowohl die Sauberkeit als auch die Effizienz zu maximieren. Leicht und normal verschmutzte Buntwäsche sollte bei Temperaturen zwischen 20 und 30 Grad gewaschen werden. Für Weißwäsche ist eine Temperatur von 40 Grad der empfohlene Standard. Normal verschmutzte Kleidung wird bei diesen Temperaturen in der Regel bereits sauber, sodass höhere Grade oft unnötig sind und nur Ressourcen verschwenden.

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Doch ein reiner Fokus auf niedrige Temperaturen kann auf Dauer zu hygienischen Problemen führen. Wer ständig nur bei 30 oder 40 Grad wäscht, kann irgendwann einen unangenehmen Geruch bemerken. Dieser Geruch ist kein Zeichen für unreine Wäsche, sondern für die Maschine selbst. Bakterien und andere Mikroorganismen können die niedrigen Temperaturen überleben und sich in der Maschine ansiedeln. Dabei kann sich ein sogenannter Biofilm bilden, eine schleimartige Schicht aus Mikroorganismen, die sich an den Komponenten festsetzt.

Hygiene und Reinigung der Waschmaschine

Um dieser bakteriellen Vermehrung und der Bildung des Biofilms vorzubeugen, gibt es klare Empfehlungen aus der Industrie. Der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel rät dazu, etwa alle zwei Wochen einen Waschgang bei 60 Grad einzulegen. Für diesen Zweck sollte ein normales 60-Grad-Programm verwendet werden. Wichtig ist hier der Hinweis, dass bei einem Ökoprogramm die tatsächliche Temperatur trotz einer 60-Grad-Anzeige niedriger liegen kann. Daher eignet sich das Eco-Programm nur bedingt zur regelmäßigen Desinfektion der Trommel.

Neben der Temperaturwahl ist auch die Trocknung der Maschine entscheidend für die Vermeidung von Gerüchen. Nach jedem Waschgang sollten Tür und Waschmittelfach offen bleiben, damit die Feuchtigkeit entweichen kann und die Komponenten trocknen können. Regelmäßig gereinigt werden müssen außerdem das Waschmittelfach, die Gummidichtung und das Flusensieb. Für die Trommel selbst nennt der Artikel des Verbandes einen leeren Waschgang mit mindestens 60 Grad als effektive Maßnahme zur Reinigung und zur Vorbeugung von Geruchsbildung.