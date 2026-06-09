Ecoflow Wave 3: Mobile Klimaanlage mit Akku und Solarladung im Test

Die Ecoflow Wave 3 ist eine mobile Klimaanlage, die dank optionalem Akku und Solarladung flexibel einsetzbar ist. Sie kühlt und heizt effizient Räume bis 17 m² und eignet sich für Camping, Zelte oder Innenräume. Im Test überzeugt sie mit Leistung und Mobilität.

Ecoflow hat mit der Wave 3 eine mobile Klimaanlage auf den Markt gebracht, die dank optionalem großen Akku und sogar Solarladung wirklich flexibel einsetzbar ist.

Das Gerät eignet sich nicht nur für Innenräume, sondern auch für Camper, Zelte oder den Garten. Mit einem Gewicht von 9,7 Kilogramm ist es zwar kein Leichtgewicht für Wanderungen, aber problemlos zwischen Wohnung und Campingausrüstung transportierbar. Die Klimaanlage nutzt eine Wärmepumpentechnologie, die effizient kühlt und heizt: Im Kühlmodus erzeugt sie mit 500-600 Watt Stromaufnahme eine Kühlleistung von 1.800 Watt (6.100 BTU), im Heizmodus bis zu 6.800 BTU.

Damit eignet sie sich für Räume bis 17 Quadratmeter - ideal für kleinere Räume oder Glamping-Zwecke. Die Wave 3 ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, unter anderem mit einem zusätzlichen Akku, der unter die Klimaeinheit geschnallt wird. Dieser Akku bietet je nach Modell 1.024 Wh oder 2 kWh Speicherkapazität und soll im Eco- oder Schlafmodus bis zu acht Stunden Laufzeit ermöglichen. Unter Volllast reduziert sich die Laufzeit jedoch auf etwa 1,5 bis 2 Stunden.

Der Akku kann über Solarpanels aufgeladen werden, sowohl stationäre als auch mobile. Dies ermöglicht einen autarken Betrieb, wie ihn der Autor in seinem Gartenzelt mit PC und Monitoren testet. Bei voller Sonneneinstrahlung können bis zu 85 Prozent der benötigten Energie direkt von der Sonne kommen. Im Praxistest erwies sich die Wave 3 als leistungsfähig: An einem heißen Tag mit 30 Grad Innentemperatur im Zelt konnte die Klimaanlage für angenehme und schweißfreie Arbeitsbedingungen sorgen.

Allerdings ist sie nicht für sehr große Räume oder extreme Minusgrade ausgelegt - bei Frost empfiehlt der Autor eher einen Heizlüfter. Die Lautstärke ist im vollen Betrieb hörbar, aber im Eco- oder Schlafmodus kaum wahrnehmbar. Wer bereits eine Powerstation besitzt, kann die Klimaanlage auch ohne Akku kaufen und sparen. Insgesamt bietet die Ecoflow Wave 3 eine mobile und effiziente Lösung für die Klimatisierung kleinerer Räume, insbesondere in Kombination mit Solarenergie





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