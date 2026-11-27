Die Konjunktur zieht an, getragen von kreditfinanzierten Staatsausgaben. Doch die privaten Investitionen brechen weg. Rürup und Hüther diskutieren, warum die Politik das Angebotsproblem nicht anpackt.

Economic Challenges: Investitionsschwäche trotz Wachstum: Warum kommt die Politik beim Angebotsproblem nicht voran? In dieser Folge von Economic Challenges sprechen Handelsblatt-Chefökonom Bert Rürup und Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, über die Frage, was hinter dem erwarteten Wachstum von gut einem Prozent steckt.

Rürup sieht Staatsinvestitionen, die strukturelle Schwächen überdecken. Das Potenzialwachstum ist von drei Prozent 1990 auf 0,3 Prozent gesunken. Hüther verweist auf die privaten Investitionen. Die Ausrüstungsinvestitionen fielen im dritten Quartal um 3,5 Prozent, die Bauinvestitionen liegen rund 20 Prozent unter dem Vorpandemieniveau.

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Er macht auch den Staat verantwortlich, der Infrastruktur und Industriepolitik für die Dekarbonisierung schuldig bleibe.