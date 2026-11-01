ECU-Spieler bricht Bein durch ausrutschenden Schiedsrichter

East Carollina-Verteidiger David Coleman Jr. brach sich das Bein, als ein Schiedsrichter im Spiel gegen Temple ausglitt. Trainer Blake Harrell kommentiert den Unfall.

Während des Spiels zwischen East Carolina und Temple in den USA ereignete sich ein kurioser Unfall, der zu einer schweren Verletzung führte. Ein Schiedsrichter rutschte während eines Spielzugs aus und prallte dabei in die Beine des Defensive Backs David Coleman Jr. Das Ergebnis war ein gebrochenes Bein für den Spieler der Hochschulmannschaft. Der Vorfall geschah im zweiten Viertel und zwang Coleman dazu, das Feld verlassen zu müssen.

Spielzug führt zu tödlicher Diagnose

Nach einem Spielszenario versuchte der Unparteiische, drei Akteure von East Carolina sicher zu umkurven. Dabei verlor er jedoch die Kontrolle über seine Füße und rutschte aus. David Coleman Jr. bemerkte den herannahenden Schiedsrichter nicht rechtzeitig und geriet dadurch auf die Rutschbahn. Dabei wurde der Defensive Back voll am Bein getroffen. Der Schiedsrichter selbst blieb offenbar unverletzt, doch für Coleman sah die Sache anders aus. Er konnte sein rechtes Bein nicht mehr belasten und wurde umgehend vom Platz getragen.

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Die Anfahrt ging direkt vom Stadion in ein Krankenhaus. Dort folgte die bittere Diagnose. Röntgenaufnahmen bestätigten einen Bruch des Wadenbeins bei David Coleman Jr. Der 47-jährige Cheftrainer Blake Harrell informierte die Reporter über den medizinischen Befund. Er betonte, dass das Wadenbein des Spielers gebrochen sei. Diese Art von Verletzung ist für einen Sportler dieser Kategorie besonders ärgerlich und verhindert weitere Einsätze.

Trainer reagiert auf einzigartigen Vorfall

Blake Harrell zeigte sich in seiner Reaktion geschockt von der Situation. Er erklärte gegenüber der Presse, dass er so etwas noch nie bei einem Schiedsrichter erlebt habe. Es sei verrückt, dass solche Vorfälle passieren können. Harrell fügte hinzu, dass zwar manchmal seltsame Dinge im Spiel geschehen, aber dies bedauerlich für den Spieler sei. Seine Gedanken und Gebete seien bei dem verletzten Athleten. Diese Worte unterstreichen die emotionale Belastung für das Team und den einzelnen Spieler.

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Es ist zu beachten, dass David Coleman Jr. erst sein viertes Spiel für die Mannschaft absolvierte. Somit ist dieser Ausfall ein großer Rückschlag für seine Karriere in dieser Saison. Die Mannschaft steht nun vor der Herausforderung, ohne ihren Verteidiger weiterzukommen. Die Atmosphäre im Stadion war durch den Vorfall sicherlich getrübt. Die Medien berichteten ausführlich über das Geschehen. Fans und Experten diskutierten über die Sicherheit im Sport.

Ausblick auf Heimspiel gegen South Florida

Als Nächstes steht für East Carolina ein Heimspiel am Freitagabend an. Der Gegner ist die Universität South Florida. Trainer Harrell äußerte optimistisch, dass die Mannschaft alles in der Hand habe. Es stehen noch vier Spiele auf dem Programm. Das Wichtigste sei das nächste Spiel. Man solle sich an den November erinnern, da die folgende Woche als Teil dieses Monats gilt.

Harrell betonte, dass das Team jeden Tag bis zum kommenden Freitag lernen und sich verbessern müsse. Man solle sich dann um das Spiel danach kümmern. Es stehe noch viel Football auf dem Programm. Der Fokus liegt nun auf der Genesung von David Coleman Jr. und der Vorbereitung auf das wichtige Duell. Die Ergebnisse der kommenden Spiele könnten die Playoff-Chancen beeinflussen. Die Fans hoffen auf eine starke Leistung trotz des Verlusts.

Die Sportwelt nimmt Anteil an der Situation. Ähnliche Vorfälle sind selten, aber nicht unbekannt. Die Sicherheitsvorkehrungen werden oft hinterfragt. Es bleibt abzuwarten, wie schnell Coleman wieder fit wird. East Carolina wird versuchen, den Ausfall durch Teamplay zu kompensieren. Die Hoffnung ist groß, dass der Spieler bald zurückkehrt. Der November wird entscheidend für die weitere Saisonverläufe sein. Alle halten David Coleman Jr. die Daumen.