Ecuador steht vor einer tiefen Sicherheitskrise. Die Gewalt ist gesellschaftlicher Normen aus den Fugen geraten. Die Stichwahl im April wird über die Zukunft des Landes entscheiden.

Januar 2025 war einer der gewalttätigsten Monate in der Geschichte Ecuador s - und die Wahl eines neuen Staatsoberhauptes blieb ohne eindeutiges Ergebnis. Der kleine Staat an der Pazifikküste ist von einer Sicherheit skrise geplagt, die sich seit 2019 stetig verschärft. Ecuador ist zum Drehscheibe des internationalen Drogenhandel s geworden und von Drogenkartellen stark durchdrungen.

Die Mörderzahl erreichte im Januar 2025 mit 750 Mordfällen einen traurigen Rekord und machte aus dem einst sicheren Land Südamerikas mit der höchsten Mordrate. Die Wahl von Ecuadors neuem Staatsoberhaupt steht vor dem Hintergrund dieser tiefgreifenden Krise. Die Sicherheitskrise dominiert das Wahlkampfgeschehen. Sowohl der Kandidat der Regierungspartei, 37-jährige Noch-Präsident Noboa, als auch seine Konkurrentin Luisa González, betonen die Bekämpfung der Gewalt als ihre Top-Priorität. Noboa, der während seiner Amtszeit bereits mit harten Maßnahmen gegen die Drogenbänder vorgegangen ist, war nach der ersten Wahlrunde Favorit, doch die Stichwahl im April steht vor ungewisser Zukunft. Die Herausforderungen für die zukünftige Regierung sind enorm. Die Drogenkartelle haben Ecuador fest im Griff und terrorisieren Staat und Bevölkerung. Sie agieren nicht nur von außen, sondern sind tief in die Institutionen eingebunden, die eigentlich für Kontrolle zuständig sein sollten. Dies hat schwerwiegende Auswirkungen auf die Demokratie und das Vertrauen in diese Institutionen. Die Bürger Ecuadors sind besorgt und wünschen sich schnell eine Lösung für die Sicherheitskrise





