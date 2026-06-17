Fans der ecuadorianischen Fußballnationalmannschaft hüllten die berühmte Rocky-Statue in Philadelphia in ein gelbes Trikot, kurz bevor ihr Team mit 0 zu 1 verlor. Visit Pennsylvania nutzt den Vorfall, um auf den angeblichen Fluch und den Schaden an der Statue hinzuweisen, während weitere WM-Teams in die Stadt kommen.

In Philadelphia hat ein ungewöhnliches Ritual die Aufmerksamkeit der Medien auf sich gezogen: Anhänger der ecuadorianischen Fußballnationalmannschaft drangen zu der berühmten Rocky-Statue und hüllten sie in ein leuchtend gelbes Trikot, das die Farben ihres Teams widerspiegelt.

Diese Aktion erfolgte kurz vor dem Eröffnungsspiel der Mannschaft gegen die Elfenbeinküste, das mit einer knappen Niederlage von 0 zu 1 endete. Die Entscheidung, den legendären Film-Boxer zu verkleiden, wurde von vielen als gewagtes Unterfangen betrachtet, da ein weitverbreiteter Aberglaube besagt, dass die Statue einen Fluch beherbergt, der Sportteams unglücklicher Ergebnisse beschert, sobald ihr Äußeres verändert wird.

Der Vorfall löste sofort Diskussionen aus, nicht nur unter den Fans, sondern auch bei den städtischen Behörden, die die potenziellen Risiken für das Wahrzeichen betonten. Das Klettern auf die Statue, um das Trikot anzulegen, könnte das Denkmal beschädigen und erfordert daher besondere Vorsicht. Die Tourismusbehörde von Pennsylvania, bekannt unter dem Namen Visit Pennsylvania, nutzte den Vorfall, um in einem Instagram-Post die nächsten Besucher auf das angebliche Phänomen aufmerksam zu machen.

In einer klaren Botschaft richtete sie sich an die weiteren Nationalmannschaften, die während der Weltmeisterschaft in Philadelphia antreten werden, darunter Brasilien, Haiti, Frankreich, Irak, Curaçao, Kroatien und Ghana. Sie heißt die Teams herzlich willkommen, wünscht ihnen Erfolg und weist gleichzeitig auf den sogenannten Fluch der Rocky-Statue hin. Die Behörde betont, dass die Warnung nicht nur aus Aberglauben besteht, sondern auch aus dem Wunsch, das Denkmal zu schützen.

Das regelmäßige Anziehen von Trikots erfordert das Klettern auf die Statue, was zu Abnutzung und Beschädigungen führen kann, die das kulturelle Erbe der Stadt bedrohen. Der Legende nach hat der Fluch bereits zahlreiche Profisportteams getroffen. In der NFL haben mehrere Mannschaften, darunter die Minnesota Vikings, die New England Patriots und die San Francisco 49ers, die Tradition übernommen, Rocky in ihren Vereinsfarben zu präsentieren, nur um anschließend entscheidende Spiele zu verlieren.

Für viele Anhänger ist das ein eindeutiges Zeichen, dass das Verändern des Lookes von Rocky das Schicksal herausfordert. Rocky Balboa, der ikonische Charakter aus der Filmreihe von Sylvester Stallone, wurde 1982 für den Film Rocky III geschaffen und später von Stallone der Stadt Philadelphia geschenkt. Die Statue ist seitdem zu einem Symbol der Stadt geworden und zieht jedes Jahr tausende Besucher an.

Während das Trikot-Experiment eine humorvolle Geste der Unterstützung war, erinnert es zugleich daran, dass Aberglaube und Respekt für das kulturelle Erbe Hand in Hand gehen sollten, um sowohl sportlichen Ehrgeiz als auch den Erhalt historischer Denkmäler zu fördern





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