Ein Überblick über die neuesten Nachrichten aus der Welt: Ed Sheeran wird bei einem Straßenkonzert in Indien von einem Polizisten unterbrochen, ein schwarzer Anglerfisch wird an der Wasseroberfläche gesichtet, zwei Müllmänner in Ohio erleben eine Explosion, Hooligans liefern sich eine Massenschlägerei, ein Kreisverkehr in Thüringen gilt als gefährlich und die Wracks eines tragischen Unfalls in Washington D.C. werden geborgen.

Der britische Pop-Superstar Ed Sheeran besuchte Indien und gab ein spontanes Straßenkonzert . Während er einen seiner bekannten Hits zum Besten gab, wurde er von einem Polizisten unterbrochen. Als er mit der enthusiastischen Menschenmenge den Refrain des Mega-Hits „Shape of You“ sang, wurde der Auftritt abrupt beendet. Der Polizist beendete den Auftritt, was zu Entsetzen und Empörung der Passanten führte.

Sheeran behauptete, er sei im Besitz einer Genehmigung für das Konzert, doch die Polizei bestreitet dies und behauptet, dass keine gültige Erlaubnis vorlag. Trotz der kurzen Dauer des Auftritts wird dieser für viele Passanten unvergesslich bleiben. \ In der Nähe von Teneriffa wurde ein seltenes Phänomen beobachtet: Ein schwarzer Anglerfisch wurde an der Wasseroberfläche gesichtet. Forscher dokumentierten diesen unglaublichen Moment auf Video und teilten es auf Instagram. \ In Whitehall, Ohio, USA, ereignete sich ein Unfall während der Müllabfuhr. Zwei Müllmänner waren dabei, eine Mülltonne zu leeren, als es plötzlich zu einer Explosion kam. Die Ursache war eine illegal entsorgte Sauerstoffflasche. \ Am Samstagabend lieferten sich etwa 80 Hooligans aus Frankfurt und Mönchengladbach eine heftige Schlägerei. Die Polizei griff rechtzeitig ein, konnte die Lage unter Kontrolle bringen und ermittelt nun wegen schwerer Körperverletzung. \ In Bad Salzungen, Thüringen, gilt ein Kreisverkehr als gefährlich. Seit 2018 kam es dort bereits 32 Mal zu Unfällen. Eine Anwohnerin, die direkt neben dem Hämbacher Kreisel wohnt, lebt mit großer Angst in der Nähe dieses gefährlichen Kreuzungspunktes. \ Zwischen zwei bayerischen Dörfern wurde ein besonderes Baustellenschild aufgestellt. Es deutet stark darauf hin, dass die Anwohner dort auf den Bau einer Bier-Pipeline hinarbeiten können. \ Im Golf von Cagliari kam es zu einem Brand an einer Luxusyacht. Das Feuer im Maschinenraum führte zur Explosion und den beiden Männern an Bord gelang die Flucht ins Wasser. \ Die Wracks des verunglückten Flugzeugs und des Hubschraubers in Washington D.C. wurden geborgen. Die Ermittler erhoffen sich nun wichtige Hinweise zur Ursache des tragischen Unfalls.





