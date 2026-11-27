Schritt für Schritt zur Wunschnase: Drei Wochen nach ihrer zweiten Operation zeigt Edda Pilz schonungslos den Stand der Dinge.

-Story teilte die Realitydarstellerin jetzt eine Fotocollage, auf der sie das Ergebnis ihrer ersten Operation mit dem aktuellen Zustand vergleicht – inklusive ehrlicher Bestandsaufnahme, was schon sitzt und wo noch Geduld gefragt ist.

Darin kombiniert sie ein großes Frontalbild mit einer Nahaufnahme der Nase und einem Spiegelselfie. Ganz fertig ist das Kunstwerk allerdings noch nicht:Unbeschönigter Reality-Content also, der zeigt, wie die Heilung bisher voranschreitet.nicht glücklich gewesen. Vor allem eine gewisse Asymmetrie hatte sie gestört, dazu kamen ein höher liegendes Nasenloch, eine vermeintlich zu wenig definierte Nasenspitze und eine insgesamt leicht schiefe Form.

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Ihr Seitenprofil hingegen gefiel ihr schon nach dem ersten Eingriff gut, weshalb sie daran bei der zweiten OP kaum etwas ändern wollte. Die Zielvorgabe war entsprechend klar: von vorne gerader, Nasenlöcher möglichst im Gleichklang und die Spitze schärfer konturiert. Ihr Zwischenfazit klingt nach drei Wochen schon ziemlich zufrieden:in ihrer Story klar: "Natürlich ist das alles mein persönliches Empfinden und niemand außer mir muss meine Entscheidung nachvollziehen können.