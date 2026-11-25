Kaufland, Globus und Edeka rufen Parmentine Speisekartoffeln zurück. Erhöhte Glykoalkaloide in der Sorte Chérie können zu Übelkeit führen. Infos zum Rückruf.

Die großen Supermarktketten Kaufland, Globus und Edeka haben eine dringende Warnung vor bestimmten Speisekartoffeln ausgesprochen und diese aus ihren Regalen nehmen lassen. Betroffen ist die französische Kartoffelsorte Chérie des Herstellers Parmentine, bei der Labortests erhöhte Werte an gesundheitsgefährdenden Glykoalkaloide n festgestellt haben. Diese chemischen Verbindungen sind in Nachtschattengewächsen natürlich enthalten, können aber in zu hohen Konzentrationen akute Vergiftungserscheinungen beim Menschen auslösen.

Hintergrund des Rückrufs und betroffene Chargen

Der aktuelle Rückruf betrifft spezifische Ein-Kilo-Packungen, die seit dem 12. Oktober in Umlauf waren. Die Ware stammt aus Frankreich und ist vorwiegend in Edeka-Märkten sowie bei der Handelskette Marktkauf in elf deutschen Bundesländern verkauft worden. Die Identifikation der gefährdeten Produkte erfolgt über eine eindeutige Losnummer, die auf der Verpackung zu finden ist. Für die Sorten, bei denen die Gefahr besteht, ist die Losnummer 26128774 maßgeblich. Die Überprüfung durch unabhängige Labore hat bestätigt, dass die Konzentration der unerwünschten Stoffe in diesen Chargen die üblichen Sicherheitsstandards überschreitet, was die Notwendigkeit des sofortigen Eingriffs der Handelsketten rechtfertigt.

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Gesundheitsrisiken durch Glykoalkaloide

Glykoalkaloide sind pflanzeneigene Abwehrstoffe, die Kartoffeln bilden, um sich vor Schädlingen und Krankheiten zu schützen. Normalerweise sind die Werte in gesunden Knollen gering und unbedenklich. Die Konzentration dieser Stoffe kann jedoch durch äußere Einflüsse drastisch ansteigen. Lichteinwirkung, mechanische Beschädigungen der Schale oder der Prozess des Keimens begünstigen die Ansammlung der giftigen Substanzen. Wenn Verbraucher Kartoffeln verzehren, die unter diesen Bedingungen gelagert oder geerntet wurden, kann es zu einer Überdosierung kommen. Der genaue Grund für das überhöhte Auftreten dieser Stoffe in der aktuellen Charge von Parmentine bleibt seitens des Herstellers vorerst ungeklärt und wurde nicht öffentlich kommuniziert.

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Symptome und Erste-Hilfe-Maßnahmen

Wer die betroffenen Kartoffeln bereits in den Einkaufswagen gelegt hat, muss nicht in Panik verfallen, sollte aber wachsam bleiben. Bei Verzehr können gesundheitliche Beschwerden auftreten, die einer leichten Lebensmittelvergiftung ähneln. Typische Symptome sind Übelkeit, starke Bauchschmerzen, Erbrechen und Durchfall. Diese Symptome können nach dem Essen auftreten und erfordern oft eine ärztliche Betreuung. Personen, die den Verzehr der Kartoffeln bereits konsumiert haben, sollten ihre körperliche Verfassung genau im Auge behalten. Treten keine Beschwerden auf, besteht meist kein Handlungsbedarf. Im Falle von schweren oder anhaltenden Symptomen wird dringend empfohlen, umgehend einen Arzt aufzusuchen, um Folgeschäden zu vermeiden und eine geeignete Behandlung einzuleiten.

Ablauf der Rückerstattung und Kundenbetreuung

Die betroffenen Handelsketten haben den Kundenfreundlichkeit und Sicherheit der Konsumenten als oberste Priorität gesetzt. Jeder Kunde, der die betroffenen Kartoffelpackungen gekauft hat, kann diese jederzeit zu den jeweiligen Verkaufsstellen zurückbringen. Ein besonderer Aspekt des Rückrufverfahrens ist die Flexibilität bei der Beweisführung. Die Rückerstattung des Kaufpreises erfolgt auch ohne Vorlage des ursprünglichen Kassenbons. Diese Erleichterung soll Hürden abbauen und den Kunden die unkomplizierte Rückgabe der Ware ermöglichen. Der französische Hersteller Parmentine hat sich in einer öffentlichen Erklärung bei allen betroffenen Kunden und Verbrauchern für die entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigt. Das Unternehmen betonte sein Bedauern über die Situation und stellte sicher, dass die notwendigen Schritte zur Produktsicherung eingeleitet wurden.