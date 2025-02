Edeka nimmt Storck-Süßigkeiten aus dem Sortiment

Edeka und Storck befinden sich in einem Preisstreit, der zu einem reduzierten Sortiment der Süßwaren führt. Produkte wie Nimm 2, Merci und Werther's sind in einigen Edeka-Filialen bereits nicht mehr erhältlich.

Jeder kennt das Gefühl: Man betritt den Supermarkt mit einer klaren Mission – die Lieblingssüßigkeit zu finden! Dann steht man vor einem riesigen Regal voller Versuchungen, von Schokolade über Gummibärchen bis hin zu salzig-süßen Snacks. Bleibt man der altbewährten Wahl treu oder wagt man etwas Neues? Manchmal wird einem diese Entscheidung leider auch abgenommen. Fast schon panisch sucht man nach seinem Objekt der Begierde und geht das Regal gleich mehrmals durch.

Entweder das Produkt ist ausverkauft – oder gar nicht mehr im Sortiment? So könnte es bald vielen Edeka-Kund:innen gehen, denn die Supermarkt-Kette hat einige süße und saure Artikel eines Lebensmittelkonzerns aus dem Regal genommen. Supermärkte und Lieferanten geraten immer wieder in Streit über Preise, besonders in Zeiten steigender Grundkosten. Mal verlangen Hersteller höhere Preise vom Einzelhandel, um gestiegene Produktionskosten auszugleichen, mal ist die Lage komplizierter. Am Ende stehen häufig beliebte Produkte vor dem Aus und verschwinden vorübergehend aus den Regalen. Ähnlich trägt es sich derzeit zwischen Edeka und Storck zu. Wie die 'Lebensmittelzeitung' berichtet, stocken Verhandlungen zwischen beiden Seiten, weshalb Edeka sein Sortiment des Süßwarenherstellers reduziert. Demnach hat Edeka mehrere Produkte der beliebten Marken Nimm 2, Merci und Werther's nicht mehr bestellt. Sprich: Sie sind entweder nicht mehr erhältlich oder nur noch so lange, bis die Markt- und Lagerbestände ausverkauft sind. Betroffen sind davon demnach auch 'einzelne Varianten' von Knoppers und Toffifee. Um welche Artikel es sich genau handelt und wann die ausgelassenen Produkte wieder ins Edeka-Sortiment aufgenommen werden, bleibt derweil offen. Edeka äußerte gegenüber der 'Lebensmittelzeitung', dass es 'laufende, konstruktive Verhandlungen' mit Storck gebe. Der Hersteller selbst habe sich auf eine Anfrage nicht geäußert. Die Preise von Storck-Produkten sind laut dem Fachportal derzeit im Vergleich zu anderen großen Marken – etwa von Ferrero, Ritter und Mondelez – eher niedrig. Das könnte sich nun aber auch ändern, Aldi hat etwa in dieser Woche die Preise von Knoppers deutlich angezogen. Statt 2,19 Euro soll die Waffelschnitte nun 2,79 Euro kosten. Sowohl im Falle von Edekas als auch bei Aldis Preispolitik hat Storck aber demnach keinen Einfluss. Der 'Lebensmittelzeitung' erklärte der Konzern auf Nachfrage: 'Wir nehmen auf die Preisfindung keinen Einfluss und kommentieren diese auch nicht.





watson_de / 🏆 105. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Edeka Storck Süßigkeiten Sortiment Preiskampf Lebensmittelindustrie Luxusgüter

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Süßigkeiten-Diebstahl in Kleve: Unbekannte Frau bricht in Haus ein und flüchtet mit Süßigkeiten-BeuteEine Diebin hat in einem Haus in Kleve mehrere Schränke durchsucht und dabei eine Beute aus Süßigkeiten erbeutet. Die Polizei beschreibt den Fall als einmalig und kurios. Die Frau soll professionell und brachial vorgegangen sein.

Weiterlesen »

Supermarkt: Nestlé nimmt veganen Schokoriegel Kitkat aus SortimentNestlé stellt die Produktion des veganen Kitkats ein.

Weiterlesen »

Neue Partnerschaft: Tepto nimmt innovativen Hersteller Sigenergy ins Sortiment aufMarienheide, Deutschland (ots/PRNewswire) - Tepto, ein Photovoltaik Großhandel, freut sich, die Aufnahme des innovativen Herstellers Sigenergy in sein Sortiment bekanntzugeben. Mit dieser Partnerschaft

Weiterlesen »

Aldi Süd nimmt diese Produkte ab sofort aus dem Sortiment!Bei Aldi Süd können Kunden seit dieser Woche keine Wurst-Produkte der Haltungsform-Stufe 1 mehr kaufen. Welche Discounter und Supermärkte folgen wollen.

Weiterlesen »

Supermarkt: Nestlé nimmt veganen Kitkat-Riegel aus dem SortimentNestlé stellt die Produktion des veganen Kitkats ein.

Weiterlesen »

Süßes Verlangen: Warum manche Menschen besonders heiß auf Süßigkeiten sindManche Menschen können die Finger kaum von Süßem lassen. Jetzt haben Forschende ein Darmbakterium entdeckt, das die Zucker-Gier dämpfen und sogar Diabetes vorbeugen könnte.

Weiterlesen »