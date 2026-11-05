Edeka Parkgebühren: Rechtslage bei Tageskontingenten geklärt

Streit um Parkstrafen: Ist das zweimalige Bezahlen für eine Fahrzeuginnahme in Mittenwald legal? Verbraucheranwalt Arndt Kempgens kritisiert die Praxis von Parkdepot.

Ein tiefes Kopfschütteln ist angesichts der aktuellen Debatte um Kamera-Parkplätze nicht nur unter Autofahrern zu vernehmen, die sich über unfaire Abrechnungen beschweren. Der jüngste, öffentlich diskutierte Vorfall in Mittenwald in Bayern hat die juristische Grauzone zwischen Kundenbindung und unerlaubter Erpressung auf eine neue Ebene gehoben. Eine Kundin hatte dort denselben Tag zweimal zum Einkaufen genutzt, wobei sie ihr Fahrzeug jeweils für etwa eine Stunde parkte, insgesamt also weniger als die erlaubte Tagesgrenze von 90 Minuten nutzte.

Rechtliche Angreifbarkeit der Tagesregeln

Der Verbraucheranwalt Arndt Kempgens stuft die hieraus resultierende Forderung nach 30 Euro Vertragsstrafe als eindeutig rechtlich angreifbar ein. Seine zentrale Argumentation basiert auf der logischen Erwartungshaltung des Nutzers: Wer den Parkplatz verlässt und zu einem späteren Zeitpunkt zurückkehrt, geht im Normalfall davon aus, dass mit der Wiederaufnahme des Parkvorgangs ein neuer, unabhängiger Vertrag zustande kommt. Aus dieser Perspektive ist die Zusammenrechnung aller Parkzeiten eines Tages eine unübliche Einschränkung, die viele Fahrer nicht mit einem neuen Kaufvertrag verbindet.

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Positionen von Parkdepot und Kritik

Parkdepot, ein aus München stammender Betreiber von Privatparkplätzen, weist diese Kritik entschieden zurück und verteidigt die eingesetzte Strategie. Das Unternehmen begründet die Einführung eines sogenannten Tageskontingents damit, dass die begehrten Stellplätze primär für die Kunden von Geschäften wie Edeka vorgesehen sind und nicht von Dauerparkern oder Fremdfahrern blockiert werden sollen. Ein durchschnittlicher Einkauf dauert nach Angaben des Unternehmens rund 30 Minuten, weshalb die Obergrenze von 90 Minuten pro Tag als ausreichend angesehen wird, um auch mehrere getrennte Einkäufe abzudecken.

Ein weiterer Punkt, den Parkdepot betont, ist die Transparenz der Regelungen. Eine Sprecherin des Unternehmens verweist darauf, dass die Beschilderung in Mittenwald die Höchstparkdauer von 90 Minuten pro Tag, gültig zwischen 0 und 23.59 Uhr, klar ausweist. Zudem sei ein Hinweis darauf zu sehen, dass alle Parkvorgänge eines Tages zusammengerechnet werden. Dieser entscheidende Zusatz sei auf den Schildern sogar durch eine gelbe Hervorhebung optisch deutlich markiert worden, was die Behauptung der Intransparenz entkräften soll.

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Klare Grenzen durch den Bundesgerichtshof

Dennoch bleibt die Frage bestehen, ob ein solcher Zusatz für einfahrende Autofahrer bei Fluggeschwindigkeit wirklich gut erkennbar und verständlich ist, worauf Arndt Kempgens hinzuweist. Noch kritischer wird die Rechtslage jedoch in einem anderen Szenario betrachtet: wenn ein Autofahrer den Parkplatz betritt, aber gar nicht dort parkt. Da Kameras Fahrzeuge üblicherweise sowohl bei der Einfahrt als auch bei der Ausfahrt registrieren, entstehen leicht Fehler, wenn jemand die Fläche nur zum Wenden oder zur Durchfahrt nutzt.

Hier liegt ein fundamentaler Unterschied, der durch den Bundesgerichtshof (BGH) präzisiert wurde: Eine reine Kameraaufnahme macht einen Autofahrer noch nicht automatisch zum Kunden eines Privatparkplatzes. Für das Zustandekommen eines Vertrages und die daraus resultierende Verpflichtung zur Zahlung einer Vertragsstrafe ist das tatsächliche Abstellen des Fahrzeugs entscheidend. Wer nur über die Fläche fährt oder wendet, ohne das Auto abzusetzen, hat daher ein starkes juristisches Argument gegen eine Forderung.

Strategien bei unberechtigten Forderungen

Falls Autofahrer eine Zahlungsaufforderung erhalten, obwohl sie gar nicht geparkt haben, wird dringend geraten, diese Forderung nicht einfach zu begleichen. Der erste Schritt sollte stets eine schriftliche Bestreitung der Forderung gegenüber dem Betreiber sein. Es obliegt der Verantwortung des Parkdepot oder des zuständigen Anbieters, die angebliche Parkdauer und die zugrunde liegenden Kameraaufnahmen beziehungsweise die Erfassungsdaten nachvollziehbar und belegbar darzulegen.

Ohne diesen konkreten Nachweis über das tatsächliche Abstellen des Fahrzeugs ist eine Vertragsstrafe rechtlich nicht haltbar. Diese klare Trennung zwischen Durchfahrt und Parkvorgang schützt die Verbraucher vor ungerechtfertigten Belastungen. Solange keine eindeutigen Beweise für das Parken vorliegen, darf keine Zahlung geleistet werden, bis die Ansprüche des Betreibers vollständig und plausibel widerlegt sind.