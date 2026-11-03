Edelmetall-Kurssturz: Silber, Gold und Platin unter starkem Verkaufsdruck

Silber, Gold, Palladium und Platin brechen wichtige Unterstützungsmarken. BNP Paribas warnt vor weiterem Abwärtstrend und nennt konkrete Zielkurse für Investoren.

Die Märkte für Edelmetalle verzeichnen eine deutliche Schwächung, wobei Silber als führender Verlierer hervorsticht. Der Wert des Silbers hat in den vergangenen Wochen erheblichen Druck erfahren und setzt die bestehende Abwärtsbewegung fort, die sich bereits unterhalb des mittelfristigen Abwärtstrends positioniert. Dieser negative Trend wurde durch den Bruch der wichtigen Unterstützungsmarke bei fünfundfünfzig US-Dollar, genauer gesagt bei fünfundsiebzig Dollar, nochmals verschärft. Infolgedessen erhöhte sich der Verkaufsdruck in den letzten Handelstagen spürbar, was dazu führte, dass die Notierungen auf neue Bewegungstiefs fielen.

Silber bricht Trendkanal nach unten

Die aktuellen Preise nähern sich der unteren Begrenzung des längerfristigen Trendkanals, die derzeit bei rund vierundvierzig US-Dollar liegt. Analysten gehen davon aus, dass die kurz- und mittelfristige Abwärtsbewegung sich fortsetzen könnte. Sollte es im Bereich der unteren Trendbegrenzung zu einer technischen Gegenbewegung kommen, wäre zunächst ein Spielraum bis an den kurzfristigen Abwärtstrend bei rund dreiundfünfzig US-Dollar möglich. Erst ein signifikanter Anstieg über diesen Trend sowie die Widerstandsmarke bei vierundfünfzig US-Dollar würde das Chartbild wieder aufhellen und eine größere Erholung in Richtung neunundfünfzig US-Dollar ermöglichen.

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Gold und Palladium folgen dem Sinkflug

Auch das Gold setzte die Abwärtsbewegung der vergangenen Wochen fort und fiel zum Ende der Vorwoche unter die Unterstützung bei dreitausendneunhundertsiebenunddreißig US-Dollar auf ein neues Zwischentief. Im Bereich der unteren Trendbegrenzung setzte zunächst eine Stabilisierung ein, von der aus sich eine technische Gegenbewegung entwickeln könnte. Unterhalb von dreitausendachthundertfünfzig US-Dollar drohen jedoch weitere deutliche Abgaben. Erst oberhalb von viertausendsechzig US-Dollar dürfte sich das kurzfristige Chartbild nachhaltig erholen. Parallel dazu befindet sich Palladium seit dem Fehlausbruch bei eintausendvierhundertzwanzig US-Dollar Ende August in einer stabilen Abwärtsbewegung, die nahezu ungebremst fortgesetzt wurde.

Platin verliert Dynamik und Support Levels

Das Palladium ist sogar unter den längerfristigen Aufwärtstrend gefallen, wobei weiterer Spielraum bis an die untere Trendkanalbegrenzung bei rund neunhundert US-Dollar gegeben wäre, wo sich eine Gegenbewegung entwickeln könnte. Solange der kurzfristige Abwärtstrend bei rund eintausendvierundvierzig US-Dollar nicht überwunden wird, bleibt das Chartbild bärisch. Ähnlich dynamisch entwickelt sich die Lage beim Platin, das die Abwärtsbewegung mit hoher Geschwindigkeit fortsetzte. Die Notierungen durchbrachen jüngst die Unterstützungen bei tausendfünfhundeideinunddreißig US-Dollar und tausendvierhundertsechsunddreißig US-Dollar.

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Risikohinweise und regulatorischer Kontext

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Technische Szenarien für die nächsten Schritte

Für das Platin könnte sich weiterer Spielraum bis an die untere Trendbegrenzung bei rund dreizehnhundertachtzehn US-Dollar eröffnen, wo eine Gegenbewegung möglich wäre. Kurzfristig müsste nach dem steilen Rückgang ebenfalls mit einer technischen Erholung gerechnet werden. Erst oberhalb des Abwärtstrends bei rund fünfhundertsiebzig US-Dollar dürfte sich das Chartbild jedoch nachhaltig aufhellen. Entwicklungen in der Vergangenheit sind kein Hinweis auf künftige Erträge und der Wert einer Investition in ein Finanzinstrument kann sowohl fallen als auch steigen. Investoren erlangen möglicherweise nicht ihren ursprünglich investierten Betrag zurück.