Edgar Krüger: Zwölf Jahre Unfall und Gerichtsstreit um Schmerzensgeld

Augsburger Edgar Krüger leidet seit dem schweren Unfall am Gallenbacher Berg im Jahr 2014 unter dauerhaften Schäden. Die Versicherung zahlt nur noch die Hälfte des Erwerbsminderungsschadens, was zu massiven finanziellen Nöten führt.

Der Augsburger Edgar Krüger fühlt sich von der Justiz im Stich gelassen, da er seit über einem Jahrzehnt in einem langwierigen Gerichtsverfahren feststeckt. Der 52-Jährige war am 15. Juni 2014 unverschuldet an einem schwerwiegenden Verkehrsunfall am Gallenbacher Berg beteiligt. Bis heute leidet er unter den physischen und finanziellen Folgen dieses Ereignisses, das sein Leben grundlegend veränderte.

Schwere Verletzungen und Koma nach Frontalzusammenstoß

Am Tag des Unfalls betrieb Krüger eine eigene Sicherheitsfirma und befand sich auf einer Auftragsfahrt nach Regensburg. Da seine Eltern in der Nähe wohnten, nahm er seinen damals fünfjährigen Sohn mit auf dem Rückweg. Auf der Bundesstraße B300 prallte ein BMW X1 frontal gegen sein Fahrzeug. Der Unfallverursacher, ein Mann von etwa siebzig Jahren, wurde ebenfalls schwer verletzt, meldete sich jedoch nie bei Krüger.

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Die Feuerwehr musste Krüger aus dem Wrack schneiden, bevor ein Rettungshubschrauber ihn in die Klinik brachte. Er lag tagelang im Koma und erlitt schwere Verletzungen an den Beinen und Hüften. Sein Kind kam mit geringeren Verletzungen davon, doch für Krüger bedeutete der Zusammenstoß das Ende seiner beruflichen Karriere und eines schmerzfreien Lebens.

Versicherung kürzt Zahlungen trotz anerkannter Erwerbsunfähigkeit

Krüger kann seit dem Unfall nicht mehr arbeiten, was durch die Deutsche Rentenversicherung festgestellt und alle zwei Jahre bestätigt wurde. In den ersten Jahren nach dem Unfall zahlte die KfZ-Haftpflichtversicherung des Gegners monatlich vereinbarte Beträge. Im Jahr 2020 änderte sich dies jedoch abrupt, als die Zahlungen plötzlich reduziert wurden.

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Laut seinem Anwalt Holger Haß erhält Krüger seit fünfeinhalb Jahren nur noch rund die Hälfte des ihm zustehenden Erwerbsminderungsschadens. Die Versicherung hatte die Summe zwar 2015 selbst berechnet, hält sich seither aber nicht daran. Krügers Rente beträgt monatlich 460 Euro, hinzu kommen die gekürzten Versicherungsleistungen, sodass er insgesamt auf 2260 Euro kommt. Diese Summe reicht für eine vierköpfige Familie nicht aus.

Anwalt kritisiert Verfahrensdauer und fordert hohe Schadenssummen

Seit über fünf Jahren versucht Anwalt Holger Haß vor dem Landgericht Augsburg, die Versicherung zur Zahlung von rückständigen Erwerbsminderungsschäden in Höhe von 145.000 Euro plus Zinsen zu veranlassen. Zudem wird ein Schmerzensgeld von mindestens 180.000 Euro gefordert. Haß bezeichnet die Situation als Trauerspiel und ist fassungslos über die Langsamkeit des Verfahrens.

Nur die vom Gericht veranlassten medizinischen Gutachten haben bis zur Fertigstellung fast zwei Jahre gedauert. Krüger hat Kredite aufgenommen und sich bei Verwandten Geld geliehen, während ständig Mahnungen in seinem Briefkasten liegen. Er weiß nicht mehr weiter und sieht keine Aussicht auf Besserung in absehbarer Zeit.

Tägliche Schmerzen und fehlende gesundheitliche Perspektive

Edgar Krüger muss starke Medikamente nehmen, da seine Schmerzen in den Beinen und Hüften unerträglich sind. Seine Füße werden beim Gehen taub, und es kommt vor, dass er einfach umfällt. Längeres Sitzen, Stehen oder Liegen ist kaum möglich, und er glaubt nicht, je wieder gesund und schmerzfrei zu werden. Trotz zahlreicher Operationen, Reha-Maßnahmen und Kuren bleibt seine Gesundheit massiv eingeschränkt.