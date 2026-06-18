Edin Dzeko: Serbischer Nationaltrainer Barbarez spricht über Zukunft des Stürmers

Sergej Barbarez, Trainer der bosnischen Nationalmannschaft, äußert sich im Interview über Edin Dzekos Fähigkeiten, seine Entscheidungsfindung und seinen Einfluss innerhalb der Mannschaft. Er betont, dass Dzeko noch immer Weltklasse spielen und der Nationalmannschaft als Idol und Leitfigur dienen kann.

Die Zukunft von Edin Dzeko beim FC Schalke 04 bleibt ein spannendes Thema. Der bosnische Nationaltrainer Sergej Barbarez gewährt im Interview mit SPORT BILD interessante Einblicke in die Situation des Stürmer s.

Barbarez, selbst ein ehemaliger Angreifer, der unter anderem für Borussia Dortmund, den Hamburger SV und Bayer Leverkusen aktiv war, äußert sich klar zu der Frage, ob Dzeko mit 40 Jahren noch das Niveau für die Bundesliga habe, insbesondere für Spiele gegen Top-Clubs wie Dortmund und Bayern. Er betont, dass die Verbindung zwischen Schalke und Dzeko optimal gepasst habe und dass der Spieler definitiv noch das Zeug für die Bundesliga habe.

Bei seinem Wechsel nach Gelsenkirchen hatte Dzeko seinen Nationaltrainer um Rat gefragt, sowohl sportlich als auch bezüglich seiner Rolle in der Nationalmannschaft. Barbarez riet ihm damals, dass einzig seine Zufriedenheit und Motivation entscheidend seien. Dzeko habe trotz anderer, möglicherweise lukrativerer Angebote aus exotischen Ländern bewusst für Schalke und mit großer Begeisterung entschieden.

Gegen Zweifler, die Dzeko nicht mehr als hilfreich für Schalke betrachten, führt Barbarez ins Feld, dass die Wirkung eines Spielers nicht nur in Toren und Vorlagen liege, sondern auch in der gegnerischen Abwehrarbeit. In Länderspielen, die Barbarez betreute, sei Dzeko stets mit äußerstem Respekt begegnet worden; er binde routinely zwei Gegenspieler, was seine anhaltende Weltklasse beweise. Ob diese Weltklasse bald wieder in der Bundesliga zu sehen sein wird, hängt von Dzekos eigener Entscheidung nach der Weltmeisterschaft ab.

Das erste und zweite Vorrundenspiel der Bosnier gegen Argentinien und die Schweiz standen an, wobei unklar war, ob Dzeko beim Spiel gegen die Schweiz zu seinem ersten Turniereinsatz kommen würde. Für Barbarez geht der Wert von Dzeko weit über reine Spielminuten hinaus. Er ist das Idol der Mannschaft und genießt bei den jungen Spielern höchste Wertschätzung. Diese bewundern ihn, kannten ihn früher nur aus dem Fernsehen und wollten Fotos oder Autogramme.

Entscheidend sei, dass Dzeko am Boden geblieben sei, was den Jungen Sicherheit gebe





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