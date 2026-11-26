Eric Stehfest und seine neue Partnerin Sarah Scheil erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Seine Ex Edith Stehfest überrascht diese Neuigkeit angeblich nicht. Sie freue sich sogar darüber, erklärt sie, um dann aber doch eine kleine Spitze abzufeuern.

Eric Stehfest und seine neue Partnerin Sarah Scheil erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Seine Ex Edith Stehfest überrascht diese Neuigkeit angeblich nicht. Sie freue sich sogar darüber, erklärt sie, um dann aber doch eine kleine Spitze abzufeuern.

Eric Stehfest wird erneut Vater - und seine Noch-Ehefrau Edith Stehfest kann sich einen öffentlichen Seitenhieb nicht verkneifen. Nachdem der ehemalige "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Schauspieler die Schwangerschaft seiner neuen Partnerin Sarah Scheil bekannt gegeben hatte, meldete sich die Mutter seiner ersten beiden Kinder in ihrer Instagram-Story zu Wort. So viele Menschen hätten bei ihr nachgefragt, wie es ihr denn mit dieser Neuigkeit ginge, erklärt Edith Stehfest in einem Video.

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"Mir geht es auf jeden Fall besser, als wenn ich jetzt schwanger wäre. Das würde nämlich heißen, dass er auch wieder Vater wird", stellt sie klar. Damit möchte sie offenbar ausdrücken, dass sie nach der Trennung gar keine Lust mehr darauf hätte, mit ihrem Ex ein weiteres Kind zu bekommen. Wirklich überrascht habe sie die Nachricht, dass es Familienzuwachs gebe, allerdings nicht, erklärt sie.