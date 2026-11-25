Edith Stehfest bestätigt die Schwangerschaft von Ex-Ehemann Eric Stehfest mit neuer Partnerin Sarah Scheil. Sie reagiert gelassen und gratuliert dem Vater ihrer Kinder.

Edith Stehfest hat offiziell zur Schwangerschaft ihres Ex-Ehemanns Eric Stehfest und dessen neuer Partnerin Sarah Scheil Stellung bezogen. Die 31-Jährige bestätigte die Meldung, die ursprünglich über TikTok öffentlich wurde, wobei sie selbst überraschend vom Internet erfuhr, während ihre Kinder Aaron Amadeus und Aria Litera die Nachricht bereits länger kannten.

Entdeckung der Schwangerschaft via TikTok

Der 37-jährige Schauspieler Eric Stehfest verkündete seine bevorstehende Vaterschaft überraschend auf der Social-Media-Plattform TikTok. Diese Neuigkeit stellt für ihn die dritte Schwangerschaft dar, da er bereits mit Edith Stehfest zwei Kinder gezeugt hat. Edith Stehfest erzählte später, dass sie mit ihren beiden Kindern saß, als ihr Sohn das Video ansah und ihr mitteilte, dass sie bald ein Geschwisterchen bekommen würden.

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Anfangs taten Eric Stehfest und Edith Stehfest so, als wüssten sie von nichts, doch etwa eine Stunde später gab Eric Stehfests Sohn die Wahrheit preis. Er erklärte seiner Mutter, dass die Familie die Nachricht schon länger kenne, sie aber das Geheimnis vor ihr bewahren sollte. Dies verdeutlicht, wie unterschiedlich der Wissensstand innerhalb der Familie vor der öffentlichen Bekanntmachung war.

Offizielle Beziehung und Zeitplan der Partnerschaft

Eric Stehfest und Sarah Scheil machten ihre romantische Beziehung Anfang Juli 2026 offiziell bekannt. Nun, viereinhalb Monate später, steht die Nachricht an, dass sie Eltern werden. Sarah Scheil ist 36 Jahre alt und erwartet das erste gemeinsame Kind des Paares. Für Eric Stehfest ist es ein weiterer Schritt in seinem Privatleben, nachdem er seine bisherige Ehe beendet hat und nun eine neue Familie aufbaut.

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Die beiden bekannten sich öffentlich, nachdem Eric Stehfest und Edith Stehfest ihre Trennung bekannt gegeben hatten. Der Zeitraum zwischen der öffentlichen Beziehungskündigung und der Nachricht über das erwartende Kind ist relativ kurz, was die Dynamik ihrer neuen Partnerschaft unterstreicht. Sarah Scheil begleitet Eric Stehfest nun in einer Phase, die von familialen Veränderungen geprägt ist.

Gelassene Reaktion und humorvoller Umgang

Edith Stehfest reagiert überraschend gelassen auf die Schwangerschaft ihres Ex-Manns. Statt kritischer oder böser Worte äußert sie Glückwünsche an Eric Stehfest und Sarah Scheil. Sie scherzt über die Fähigkeiten ihres Ex-Ehemanns und betont, dass es ihm besonders gelinge, süße Kinder zu zeugen. Diese humorvolle Distanz zeigt, dass sie die Situation nicht als persönlich Bedrohung, sondern als freudiges Ereignis für die Familie ansieht.

Die 31-Jährige bekräftigt, dass es ihr persönlich besser gehe, als wenn sie selbst schwanger wäre. Sie fügte kryptisch hinzu, dass der Zeitplan bei Eric Stehfest immer gut passe, ließ aber die genaue Bedeutung dieser Aussage offen. Mit einem Lächeln betrachtet sie die Entwicklung, da sie vor allem das Wohl ihrer gemeinsamen Kinder im Blick hat und hofft, dass die neue Familienstruktur zu mehr Stabilität führt.

Rückblick auf Ehe und aktuelle Sorgerechtsregelung

Eric Stehfest und Edith Stehfest lernten sich im Jahr 2014 kennen und gingen im November 2015 den Bund der Ehe. Am 26. September 2025, kurz vor ihrem zehnten Hochzeitstag, gaben sie ihre Trennung öffentlich bekannt. Der Umgang mit der Trennung war von einem öffentlich ausgetragenen Konflikt um die gemeinsamen Kinder geprägt, der lange Zeit in den Medien diskutiert wurde.

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Derzeit leben die gemeinsamen Kinder Aaron Amadeus und Aria Litera hauptsächlich bei ihrem Vater Eric Stehfest. Das Sorgerecht teilen sich die Ex-Partner weiterhin gemeinsam, was eine Kooperationsbasis für die Erziehung der Kinder bildet. Obwohl die Scheidung laut Aussage von Edith Stehfest noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist, besteht bereits eine etablierte Struktur im Familienalltag. Aaron Amadeus ist zehn Jahre alt und Tochter Aria Litera fünf Jahre alt, beide nehmen die neue Geschwisterschaft als positiven Faktor für eine intakte Familiensituation wahr.