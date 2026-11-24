Das Magazin zeigt die W&V Top U33. OpenAI, BYD, Motel One, Cupra, Merck

KI beschleunigt, die Medienlandschaft zersplittert, und Plattformen konzentrieren Macht – Chefredakteur Rolf Schröter bringt es auf den Punkt: „Technologie schafft kein Vertrauen“. W&V N° 19 zeigt, wie die Branche damit umgeht: mit den AI Leaders 2026, dem ersten Top 5 Club Media und OWM-Chefin Maike Abel im großen Interview.

Supplement neo – live communication report: Alles Wichtige aus der Welt der Live-Kommunikation powered by Event Partner. Eine Sonderveröffentlichung in W&V Edition Nr. 19. Eine große Werbewirkungsstudie, eine neue Effie-Partnerschaft und kein Festival: Screenforce setzt 2027 klare Prioritäten. Zugleich kündigt Geschäftsführer Malte Hildebrandt seinen Abschied an.

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Die Herausforderungen für die TV-Vermarkter sind größer denn je. Die Angebotskommunikation ist für viele Händler der wichtigste Drive-to-Store-Hebel. Laut Prospektmonitor 2025 von IFH Media Analytics lesen 78 Prozent der Verbraucher wöchentlich gedruckte Prospekte, bei Online-Prospekten liegt die wöchentliche Nutzung bei 66 Prozent. Digital hat sich vor allem ein Modell durchgesetzt: Prospektportale, also Plattformen und Apps wie “Kauf da”, “Mein Prospekt” oder “Marktguru”, die die digitalen Prospekte vieler Händler an einem Ort bündeln.

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Shopper rufen sie gezielt auf, wenn sie nach Angeboten suchen. Mit dem dritten Jahrgang der W&V Top U33 wächst die Community auf 99 Köpfe. Daneben dominiert die Vertrauensfrage: OpenAI-Marketingchefin Elke Karskens, Googles Werbung im KI-Modus, Chinas Autobauer BYD und die Frage, wem Marken und Kund:innen noch glauben. Shrinkflation frisst Markenvertrauen, KI-Avatare vergraulen Kunden, und Agenturen stagnieren – nur wer umdenkt, wächst.

W&V N° 17 zeigt, wo die Branche sich selbst im Weg steht: mit Cases, Rankings und Köpfen, die klare Antworten geben. Inklusive Big 50, Cannes-Analyse und dem AI-Commerce-Weckruf von Otto x Google. Im aktuellen Magazin: Die W&V Top 100 Persönlichkeiten der Branche und ihre Herausforderungen, die Sieger des Deutschen Mediapreises und ihre Erfolgsrezepte, was die Media-Persönlichkeit 2026 so besonders macht und welche Impulse der W&V Summit angestoßen hat. Außerdem die Menschen und Strategien hinter Publicis, Mercedes-Benz, dm. L'Oréal u.v.m.