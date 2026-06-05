Ediz Tasci trainiert mit Felix Sturm vor Fame Fighting International

Der Streamer und Boxer Ediz Tasci erhält in Leverkusen Trainingstipps vom fünffachen Weltmeister Felix Sturm, kurz bevor er gegen den Comedian Nathan Barnatt antritt. Sturm bereitet sich gleichzeitig auf seinen letzten Profikampf vor.

Ediz Tasci , der 31‑jährige Boxer und bekannte Streamer, steht kurz vor einem wichtigen Auftritt bei Fame Fighting International , das am kommenden Samstag in Leverkusen ausgetragen wird.

Um sich optimal vorzubereiten, hat er sich in dieser Woche die Unterstützung eines der größten Namen im deutschen Boxsport gesichert: Felix Sturm, der mit 47 Jahren bereits fünfmal Weltmeistertitel errungen hat. Beim gemeinsamen Training hat Sturm die Pratzen für Tasci gehalten, verschiedene Schlagkombinationen durchgespielt und ihm wertvolle taktische Hinweise gegeben.

Der erfahrene Champion nutzte die Gelegenheit, um seinem jüngeren Kollegen nicht nur technische Feinheiten zu vermitteln, sondern auch mentale Stärke zu vermitteln, die im Ring über Sieg oder Niederlage entscheiden kann. Tasci, der sich in der Szene durch seine sportlichen Leistungen und seine aktive Präsenz in den sozialen Medien einen Namen gemacht hat, zeigte sich dankbar für die intensive Betreuung und betonte, dass er nun mit zuversichtlichem Kopf in den Kampf gegen den amerikanischen Comedian Nathan Barnatt gehen könne, der unter dem Künstlernamen Dad bekannt ist.

Das Duell verspricht ein unterhaltsames Spektakel, bei dem Tasci seine neu erlernten Fähigkeiten testen wird. Der Trainer Felix Sturm befindet sich selbst in einer besonderen Phase seiner Karriere. Am 11. Juli steht sein 56. und letzter Profikampf in der Stuttgarter Porsche Arena an, bei dem er gegen den 33‑jährigen Granit Stein antreten wird.

Nach über 35 Jahren im Boxsport hat Sturm erklärt, dass er keinen stillen Abschied vom Ring wünscht. Er wolle sich in einem würdigen Rahmen von seinen Fans verabschieden und habe dafür die volle Unterstützung seiner Familie erhalten. Seine Frau und sein Vater haben ihm nur unter der Bedingung grünes Licht gegeben, dass nach diesem letzten Auftritt alles beim Alten bleibt.

In einer öffentlichen Erklärung betonte Sturm, dass er dem Boxsport unglaublich viel verdanke und sich bei allen Menschen bedanken wolle, die ihn über die Jahrzehnte begleitet haben. Dieser Abschied markiert das Ende einer Ära im deutschen Boxen, in der Sturm nicht nur durch seine sportlichen Erfolge, sondern auch durch sein Engagement für den Nachwuchs und seine Vorbildfunktion hervorstach. Die Verbindung zwischen Tasci und Sturm zeigt eindrucksvoll, wie Erfahrung und Nachwuchstalente im Boxsport Hand in Hand gehen können.

Während Tasci von der Expertise eines Weltmeisters profitiert, erhält Sturm die Möglichkeit, sein Erbe weiterzugeben und die nächste Generation zu inspirieren. Beobachter sehen in diesem Training eine symbolische Weitergabe des Staffelstabs, die über den einzelnen Kampf hinausreicht. Für die Zuschauer bedeutet das bevorstehende Fight‑Event in Leverkusen nicht nur ein spannendes Duell zwischen Tasci und Barnatt, sondern auch ein Blick auf die Zukunft des deutschen Boxsports, in dem junge Talente von erfahrenen Legenden unterstützt werden.

Die Veranstaltung wird von verschiedenen Medien begleitet, darunter Misfits Boxing, Seven Sport und weitere Partner, die das Geschehen dokumentieren und die spannende Geschichte hinter den Kämpfern in den Fokus rücken. Die Vorfreude auf den Kampf ist groß, und die Fans erwarten, dass Tasci mit den von Sturm vermittelten Techniken und der gewonnenen Selbstsicherheit einen beeindruckenden Auftritt hinlegen wird





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