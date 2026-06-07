Eduardo Camavinga geht einen anderen Weg nach Nichtnominierung für die WM

Eduardo Camavinga, ein Spieler von Real Madrid, hat sich entschieden, einen anderen Weg zu gehen, nachdem er nicht für die WM nominiert wurde. Er hat einen Lehrgang an der Harvard Business School absolviert und sich weitergebildet.

Eduardo Camavinga geht einen anderen Weg - nach seiner Nichtnominierung für die WM. Der Real-Madrid-Profi absolvierte einen Kurzlehrgang an der Harvard Business School . Camavinga nutzte die Zeit, um sich weiterzubilden und absolvierte einen Lehrgang im Bereich Entertainment, Medien und Sport management.

Auf Social Media postete er Bilder aus Harvard und dankte für die Erfahrung. Camavinga war 2022 noch im WM-Finale dabei, kam bei der Niederlage gegen Argentinien 49 Minuten zum Einsatz. Deschamps erklärte, dass Camavingas Saison und einige Verletzungen die Gründe für seine Nichtnominierung waren. Die Konkurrenz sei sehr groß und er stelle Camavings Potenzial nicht infrage. Frankreich startet am 16. Juni gegen Senegal ins Turnier





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