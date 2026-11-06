EEG-Neuordnung: Union und SPD im Zeitdruck um EU-Fördergenehmigung

Die Koalition ringt um die EEG-Novelle. Ohne Einigung droht zum Jahreswechsel der Stopp der Erneuerbaren-Förderung und massive Schäden für die Wirtschaft.

Die Bundesregierung steht vor einer dringenden legislativen Herausforderung, da die Gespräche zwischen Union und SPD über die Anpassungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) nicht zum Abschluss gekommen sind. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche strebt eine Senkung der Förderkosten an und möchte kleinere Solaranlagen von der pauschalen Förderung ausschließen. Diese Verhandlungen sind jedoch zeitkritisch, da die aktuelle EU-Genehmigung für das Paket bis zum Ende des Jahres gilt. Um eine Verlängerung dieser Unterstützung durch die EU-Kommission zu erwirken, ist die Novellierung des Gesetzes unverzichtbar.

Scheitern der Fachgespräche zwingt zu Eskalation

Die Fachpolitiker von Union und SPD scheiterten in einer letzten Nachtsitzung am vergangenen Mittwoch an einer Einigung. Aufgrund dieses Patzerms müssen die Verhandlungen nun auf einer höheren Ebene fortgesetzt werden. Dabei übernehmen die Fraktionsvizes Sepp Müller für die CDU und Armand Zorn für die SPD die Federführung. Dieser Schritt deutet darauf hin, dass die unteren Ebenen nicht in der Lage waren, die unterschiedlichen Interessen auszugleichen, was die Situation weiter verschärft. Die Komplexität des Pakets, das weit mehr regelt als nur die Solarförderung, erschwert die schnellen Entscheidungen zusätzlich.

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Terminplan und Verschiebungen im Bundestag

Die Zeichen für ein baldiges Ergebnis erscheinen weiterhin düster, wie Verschiebungen im Parlamentarischen Alltag nahelegen. Der Beginn der Sitzung des Wirtschaftsausschusses für die kommende Woche wurde ursprünglich auf 8 Uhr morgens vorgezogen, um Zeit zu sparen. Dieser Termin wurde jedoch bereits wieder auf die reguläre Uhrzeit von 10:30 Uhr zurückverlegt. Diese Rückkehr zum Normalplan ist ein klares Indiz dafür, dass die Verhandlungsführer Sepp Müller und Armand Zorn voraussichtlich bis dahin keine einigungsfähige Lösung vorlegen werden.

Konsequenzen bei Ausfall der Novellierung

Die Fristen sind streng und lassen wenig Raum für diplomatische Manöver. Sollten sich die Fraktionen in der kommenden Woche nicht einigen, kann das Paket nicht am 20. November im Bundesrat verabschiedet werden. Die nächste reguläre Sitzung der Länderkammer findet erst am 18. Dezember statt. Ein solcher Zeitplan würde bedeuten, dass eine Genehmigung durch die EU bis zum Jahreswechsel endgültig zu spät kommt. Dies hätte schwerwiegende operative Folgen für den Sektor.

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Finanzielle Risiken und Branchenschäden

Ab dem 1. Januar dürften keine neuen EEG-Fördermittel mehr ausgezahlt werden. Dies würde alle geplanten Projekte der Erneuerbaren-Branche in Frage stellen und betrifft Investitionen in Milliardenhöhe. Julia Verlinden, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, warnte vor den direkten Auswirkungen: In wenigen Wochen könnten Dächer leer bleiben und bereits bestellte Solaranlagen ungenutzt im Lager verbleiben. Auch Windräder, die sich gerade in der Planungsphase befinden, könnten ihre Förderung verlieren und damit nicht mehr realisiert werden.

Grüne drohen mit Notgesetz und politischem Druck

Die Opposition reagiert auf das Zögern der Koalition mit drastischen Maßnahmen. Die Grünen haben bereits vor Monaten beschlossen, ein Notgesetz in den Bundestag einzubringen, um die EU-Genehmigung zu retten. Dieser Entwurf basiert auf Leaks aus dem Wirtschaftsministerium und enthält nur die dringendsten Punkte zur Sicherung der Förderung. Julia Verlinden kündigte an, diesen Entwurf in der kommenden Sitzungswoche zur Abstimmung zu stellen, um Druck auf Union und SPD auszuüben. Sie kritisierte scharf, dass die Koalition die Energiewende auf den Basar parteipolitischer Interessen bringe, anstatt Planungssicherheit zu schaffen.