Efdemin wird Gastprofessor an der UdK Berlin

Der renommierte DJ Efdemin unterrichtet seit Oktober an der Universität der Künste Berlin. Die UdK plant jedoch die Einstellung des Masterstudiengangs Sound Studies and Sonic Arts.

Der international bekannte DJ Efdemin, bürgerlich Phillip Sollmann, hat seine Rolle als Resident-DJ im Berliner Technoclub Berghain um eine akademische Funktion erweitert. Seit Mitte Oktober ist er gemeinsam mit der Performerin Antje Vowinckel als Gastprofessor an der Universität der Künste (UdK) in Berlin tätig. Sie unterrichten im Masterstudiengang "Sound Studies and Sonic Arts" und bilden damit einen festen Teil des Lehrkörpers dieser spezifischen Disziplin.

Doppelte Professur für Klangforschung

Efdemin und Antje Vowinckel teilen sich die Verantwortung für den Studiengang in einer sogenannten Tandemlösung. Jeder der beiden Dozenten trägt jeweils zu fünfzig Prozent zur Lehre bei. Die Universität der Künste betont, dass diese Konstellation zwei unterschiedliche künstlerische Perspektiven vereint, die sich hervorragend ergänzen. Diese Struktur soll ein breites Spektrum an Wissen und Praxiserfahrung in die Ausbildung der Studierenden einbringen.

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Hintergrund der akademischen Karriere

Der fünfundfünfzigjährige Künstler stammt ursprünglich aus Kassel und hat sein musikalisches Fundament in Wien gelegt, wo er elektroakustische und experimentelle Musik studierte. Die UdK charakterisiert ihn als eine feste Größe der internationalen elektronischen Musikszene, die über viele Jahre hinweg prägend gewirkt hat. Seine Expertise ergänzt das bestehende Profil des Studiengangs erheblich, insbesondere durch seinen Fokus auf experimentelle Komposition und elektroakustische Klangforschung.

Kritik und strategische Neuausrichtung

Trotz der aktuellen Ernennung steht der englischsprachige Masterstudiengang "Sound Studies and Sonic Arts" vor einem tiefgreifenden Wandel. Die Universität der Künste hatte bereits im Januar angekündigt, diesen Studiengang bald einzustellen. Als Begründung führt die Institution eine strategische Neuausrichtung an. Ziel dieser Maßnahme ist es, die Weiterbildungsangebote strukturell neu zu ordnen und an die aktuellen Anforderungen anzupassen.

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Zukunft des Studiengangs

Antje Vowinckel lehrt bereits seit zwei Jahren in dem genannten Studiengang und bringt somit umfassende Erfahrung in der Lehre mit. Ihre langjährige Präsenz bildet das Fundament, auf dem Efdemin nun aufbaut. Die Verbindung zwischen ihrer pädagogischen Routine und Sollmanns praktischer Erfahrung aus der Clubkultur soll die Qualität der Ausbildung sichern, solange der Studiengang noch besteht.

Auswirkungen auf die Studierende

Der Studiengang verbindet traditionell Musik, bildende Kunst und Medienkunst in einem interdisziplinären Ansatz. Für die aktuellen Studierenden bedeutet die Ankündigung der Schließung Unsicherheit regarding ihrer akademischen Laufbahn. Die UdK Berlin muss nun den Übergang oder die vollständige Einstellung des Programms innerhalb des neuen strukturellen Rahmens gestalten, während die Lehre bis zum Ende weitergeführt wird.