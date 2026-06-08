Effektives Wadentraining: Stehen, Fußstellung und Gewichte

Die kurze Hose Saison bringt die Waden in den Fokus. Durch das richtige Training kann man die Waden effektiv trainieren und den Muskelkater vermeiden.

Sobald die kurze Hose Saison hat, rücken die Waden in den Fokus. Wer hier nachbessern will, findet im stehenden Wadenheben die effektivste Lösung. Das Muskelwachstum ist im Stehen mit 5,6 Prozent mehr als doppelt so hoch wie im Sitzen (2,1 Prozent), das zeigen wissenschaftliche Untersuchungen.

Für deutlich mehr Zuwachs als die sitzende Variante. Während im Sitzen primär der tiefere Schollenmuskel arbeitet, trifft das Stehen perfekt den großen Zwillingswadenmuskel, der die optische Form der Wade bestimmt. Berichtet wird außerdem, dass man durch die Fußstellung sogar steuern kann, welcher Bereich betont wird: Zeigen die Fußspitzen leicht nach innen, wird die Außenseite trainiert; zeigen sie nach außen, trifft es die Innenseite der Wade. Durch die richtige Fußstellung kann man den Bereich der Wade steuern, der trainiert wird.

Mit Kurzhanteln ist es möglich, die Waden effektiv zu trainieren. Stellen Sie sich hüftbreit mit den Fußballen auf eine Erhöhung, sodass die Fersen in der Luft schweben. Drücken Sie sich dynamisch nach oben und senken Sie die Fersen so weit wie möglich unter Blockniveau ab, um den Muskel maximal zu dehnen. Funktioniert direkt auf dem Boden oder noch effektiver auf einer Treppenstufe, um mehr Bewegungsfreiheit nach unten zu haben.

Wer es intensiver mag, trainiert einbeinig und hält sich für das Gleichgewicht an einer Wand oder Lehne fest. An der Multipresse kann man auch die Waden trainieren. Hierbei ruht eine geführte Langhantel auf Ihren Schultern. Auch hier nutzt man idealerweise einen Wadenblock für den maximalen Bewegungsumfang.

Halten Sie die Knie fast ganz gestreckt, federn Sie nicht mit Schwung ab und übertreiben Sie es am Anfang nicht mit dem Gewicht - die Übung ist berüchtigt für extremen Muskelkater





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