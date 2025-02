Effenberg fordert Goretzkas Rückkehr in die Nationalmannschaft

Ex-Profi Stefan Effenberg plädiert für Leon Goretzkas Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft und lobt den Bayern-Kicker für seine Leistung und Einstellung.

Joshua Kimmich hat sich als prominenten Fürsprecher für Leon Goretzka erweisen - auch für ein Comeback in der deutschen Fußball - Nationalmannschaft . Wenn Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem Leistungsprinzip vorgehe, müsse er 'für die kommenden Länderspiele Ende März auf jeden Fall über Goretzka nachdenken und ihn zurückholen', schrieb Ex-Profi Stefan Effenberg (56) in seiner Kolumne beim Nachrichtenportal t-online. Der frühere Münchner Kapitän lobte Goretzka in höchsten Tönen.

Obwohl er zu Beginn der Saison auf dem Abstellgleis stand und verkauft werden sollte, habe sich der Mittelfeldspieler nie hängen lassen, sich nie beklagt, sondern immer auf dem Platz geantwortet, sagte Effenberg und schloss daraus: 'So einen Spieler wünscht sich jeder Trainer.' Unter Nagelsmann war Goretzka zuletzt nicht berücksichtigt worden, auch bei der Heim-EM 2024 fehlte er im DFB-Kader. Sein bislang letztes von 57 Länderspielen absolvierte der 29-Jährige im November 2023 bei der 0:2-Niederlage in Österreich. Die nächsten Partien sind die Viertelfinalspiele in der Nations League. Bei dem 2:1-Sieg der Münchner im Playoff-Hinspiel der Champions League gegen Celtic Glasgow stand Goretzka nach einer Muskelverletzung wieder über die volle Spielzeit auf dem Rasen. In der Bundesliga glänzte er vor wenigen Wochen unter anderem mit einem Doppelpack gegen den VfL Wolfsburg (3:2). Im vergangenen Sommer war ihm von den Verantwortlichen ein Wechsel nahegelegt worden, Goretzka entschied sich, den Konkurrenzkampf beim Rekordmeister anzunehmen





