Asus bringt das eGPU-Dock ROG XG Station 3 anderthalb Jahre nach Ankündigung in den DACH-Handel. Die ROG XG Station 3 kostet 399 Euro.

mit Thunderbolt 5 bekannt gegeben: Sie kostet 399 Euro/CHF und ist ab sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich. Kompatibel sind AMD-, Nvidia- und Intel-Grafikkarten.

Die Verbindung zum Notebook erfolgt über Thunderbolt 5 mit einer bidirektionalen Bandbreite von bis zu 80 Gbit/s. Der Vorgänger setzte noch auf Thunderbolt 3. Für Video­übertragungen kann Thunderbolt 5 mittels „Bandwidth Boost“ laut Hersteller bis zu 120 Gbit/s erreichen. Dann stehen in die entgegengesetzte Richtung noch 40 Gbit/s zur Verfügung.

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Über denselben Anschluss versorgt das Dock den verbundenen Laptop mit bis zu 140 Watt USB Power Delivery. So lassen sich Daten, Bildsignale und Strom über ein Kabel übertragen – sofern das Notebook Thunderbolt 5 unterstützt.zufolge können bis zu drei 4K-Displays per Daisy-Chain angeschlossen werden. Der Ausgang liefert zudem bis zu 36 Watt für mobile Geräte oder anderes Zubehör. Zwei USB-C-Anschlüsse an der Vorderseite, jeweils mit bis zu 10 Gbit/s, dienen zum Anschließen von Gaming-Zubehör, externem Speicher und weiteren Peripherie­geräten.

Damit übernimmt das Dock am Schreibtisch zugleich die Rolle eines Anschluss-Hubs. Für kompatible BTF-2.5-Grafikkarten bietet die XG Station 3 einen GC-HPWR-Anschluss. Damit kann die Grafikkarte ohne ein sichtbares herkömmliches PCIe-Stromkabel versorgt werden. Asus nennt als Beispiele die TUF Gaming GeForce RTX 5080 BTF OC Edition und diedem Hersteller zufolge sichtbar mache und dafür sorge, dass sie ungehindert Luft zur Kühlung aufnehmen kann.

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Das Design verhindere Hitzestau und ermögliche der Karte, bei intensiven Gaming- oder Rendering-Sessions höhere Boost-Taktraten und Spitzenleistung beizubehalten, sagt Asus. Das Dock besitzt außerdem polierte Metalloberflächen und eine RGB-Beleuchtung, die sich über Aura Sync mit anderen kompatiblen Geräten abstimmen lässt. Die ROG XG Station 3 sei für maximale Kompatibilität ausgelegt, einschließlich aktueller Modelle wie Nvidia GeForce RTX 50, RTX Pro 6000, AMD Radeon RX 9000 und Intel Arc.

Grafikkarten dürfen bis zu 360 mm lang, 139 mm breit und 93 mm hoch sein. … oder ComputerBase Pro bestellenPartner verarbeiten personenbezogene Daten, indem wir mit auf Ihrem Gerät gespeicherten Informationen ein Nutzungsprofil erstellen, um z. B. Anzeigen zu personalisieren.

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