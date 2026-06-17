Ehe-Duelle und Medaillenchancen bei den Special Olympics

Corinna Fisch und ihr Ehemann Andreas bestreiten ein Klassifizierungsmatch im Unified-Badminton, während ihre Ehefreunde Malik Bourakkadi und Jan Völker gemeinsam mit den Special-Olympics-Athleten spielen. Die Athleten haben die Chance auf Medaillen und nehmen an einem Finalwettbewerb teil.

Für dieses Match werden 36 Jahre Ehe kurz ausgeklammert. Silvia Dill und Corinna Fisch gewinnen ihr erstes Klassifizierungsmatch im Unified- Badminton gegen Fischs Ehemann Andreas und Daniela Huhn.

Das Quartett trainiert einmal die Woche beim AC Berlin und schlägt bei den im Saarland auf. Dill war extra vor den Nationalen Spielen beim Friseur und Huhn feiert in Saarbrücken 20-jähriges Special-Olympics-Jubiläum. Bei den Nationalen Spielen 2006 in Berlin war sie zum ersten Mal dabei. Im Doppel mit Fisch läuft's nicht so gut, aber trotzdem haben die beiden am Freitag die Chance auf Medaillen.

Auch das ist Kern der Special Olympics: Alle Athletinnen und Athleten nehmen an einem Finalwettbewerb teil. Corinna und Andreas Fisch bestreiten während der Special Olympics nicht das einzige Ehe-Duell in der Saarlandhalle. Als die offiziellen Wettbewerbe vorbei sind, spielen die Nationalspieler gemeinsam mit den Special-Olympics-Athleten und Völker spielt im ersten Doppel gegen seine Ehefrau Eva, die Badminton-Bundestrainerin bei Special Olympics Deutschland ist





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Special Olympics Badminton Ehe-Duelle Medaillenchancen Unified-Badminton

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