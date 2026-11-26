Russland führt seit mehr als vier Jahren Krieg gegen die Ukraine. Der frühere ukrainische Armeechef Oleksandr Syrskyj sagt, Moskau komme trotz großer Truppenstärke kaum voran.

rund 750.000 Soldaten in der Ukraine zusammengezogen. Doch trotz der zahlenmäßigen Überlegenheit komme Moskau militärisch kaum voran, sagte der ehemalige Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte am 22.

November. Syrskyj war zu Gast beim Halifax International Security Forum in Kanada. Dort erklärte er, die Frontlinie erstrecke sich über mehr als 1200 Kilometer. Syrskyj zufolge habe sich die Lage dort zuletzt teilweise stabilisiert.

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Die Angriffe gingen dennoch mit hoher Intensität weiter. Russische Streitkräfte fliegen nach Syrskyjs Angaben täglich rund 10.000und etwa 1000 weitere Kamikazedrohnen gegen ukrainische Ziele. FPV-Drohnen werden aus der Ich-Perspektive gesteuert und können etwa für Angriffe auf Fahrzeuge oder Stellungen eingesetzt werden. Die russische Artillerie verschieße pro Tag etwa 12.000 Granaten mittleren und schweren Kalibers.