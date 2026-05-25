Ehemaliger Bundesliga-Stürmer Marvin Ducksch wegen Trunkenheitsfahrt zu Geldstrafe und Führerscheinentzug verurteilt

Marvin Ducksch, 32, wurde in England wegen einer Trunkenheitsfahrt, die zu einem dreifachen Autounfall führte, zu einer Geldstrafe von 16.000 Pfund, 14 Monaten Fahrverbot und Schmerzensgeld für die beiden verletzten Frauen verurteilt.

Der ehemalige Bundesliga-Stürmer Marvin Ducksch , heute 32 Jahre alt und für den englischen Zweitligisten Birmingham City aktiv, steht wegen einer Trunkenheitsfahrt in erheblichem finanziellen und rechtlichen Ruin.

Am Ostermontag, kurz nach Mitternacht, fuhr er in der Nähe des Trainingsgeländes seines Vereins, als er in einen dreifachen Autounfall verwickelt wurde. Nach Angaben der Polizeiberichte ereignete sich der Zusammenstoß um 22.30 Uhr, als Ducksch mit seinem Fahrzeug drei andere Autos rammte, die auf derselben Strecke unterwegs waren. Der Alkoholtest, der unmittelbar nach seiner vorläufigen Festnahme durchgeführt wurde, ergab einen Wert von 1,06 Promille – deutlich über der gesetzlich zulässigen Grenze von 0,7 Promille.

Die beiden anderen Verkehrsteilnehmerinnen – beide Frauen – kamen mit leichten Verletzungen davon, darunter Nasenbluten sowie kleinere Prellungen an Stirn und Daumen. Trotz der Schwere des Vorfalls blieb der Spieler laut seiner Verteidigerin Julia Morgan an der Unfallstelle, wartete auf die Ankunft der Polizei und versorgte die Verletzten, wobei sie seinen „tadellosen Charakter" hervorhob. Im Anschluss an das Verfahren wurde Ducksch zu einer Geldstrafe von 16 000 Pfund verurteilt, was etwa 18 500 Euro entspricht.

Zusätzlich muss er für 14 Monate seinen Führerschein abgeben, wodurch er in England für ein Jahr nicht mehr im Straßenverkehr aktiv werden darf. Die beiden Unfallopfer erhalten jeweils ein Entschädigungs­geld von 1 000 Pfund (rund 1 150 Euro) als Schmerzensgeld. Diese finanziellen Auflagen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem der Stürmer in der Lage war, in 33 Ligaspielen zehn Treffer für Birmingham City zu erzielen – ein Beitrag, der dem Verein half, die Saison auf dem zehnten Tabellenplatz zu beenden.

Die öffentliche Diskussion um den Fall hat nicht nur die Diskussion über Alkoholkonsum im Straßenverkehr neu entfacht, sondern wirft auch ein Licht auf die Verantwortung von Profisportlern als Vorbilder. Während einige Kommentatoren betonen, dass Ducksch für sein Fehlverhalten eindeutig bestraft wurde, kritisieren andere, dass die Strafen im Vergleich zu ähnlichen Fällen zu milde ausfallen könnten.

Die Anklage, die neben der Geldstrafe auch den Entzug der Fahrerlaubnis und die Zahlung von Schmerzensgeld umfasst, soll als Abschreckung für zukünftige Verkehrsteilnehmer dienen, die erwägen, unter Alkoholeinfluss zu fahren. Weitere rechtliche Schritte sind derzeit nicht angekündigt, jedoch behält die englische Justiz die Möglichkeit, bei etwaigen Verstößen gegen Auflagen im Nachgang härtere Maßnahmen zu ergreifen. Ducksch selbst hat in einer kurzen Stellungnahme erklärt, er habe versucht, einem herabfallenden Ast auszuweichen und dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Er betont, dass er die Vorfälle sehr ernst nehme und hoffe, aus dem Geschehen gelernt zu haben. Die Geschichte bleibt ein mahnendes Beispiel dafür, wie ein Moment der Unachtsamkeit im Straßenverkehr schwerwiegende Folgen für alle Beteiligten haben kann





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