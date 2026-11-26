Duran Duran war in den Achtzigerjahren eine der erfolgreichsten Popbands. Gitarrist Andy Taylor verließ die Gruppe 2006 nach Streitigkeiten. Nun ist er im Alter von 65 Jahren gestorben.

Der ehemalige Gitarrist der britischen Band Duran Duran, Andy Taylor, ist tot. Er sei am Montag »nach einem langen und mutigen Kampf gegen Prostatakrebs« friedlich zu Hause gestorben.

Das erklärten seine Familie und die Band am Mittwochabend. Taylor wurde 65 Jahre alt. Für die Welt sei Andy ein großartiger Gitarrist gewesen, schrieb seine Frau Tracey Taylor. »Aber für uns war er der beste Ehemann, liebender Vater und der stolzeste Opa.

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« Für ihn habe seine Familie immer an erster Stelle gestanden. An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen. Duran Duran gründeten sich im Jahr 1978.