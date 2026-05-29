Ehemaliger Dynamo-Chef David Fischer übernimmt Vorstandsposten bei Immobiliendienstleister Ad hoc

Nach einer umstrittenen Trennung von Dynamo Dresden wird David Fischer als neues Vorstandsmitglied von Ad hoc eingesetzt und übernimmt ab Juni strategischen Vertrieb, Kommunikation und Sponsoring, wobei er erneut mit seinem Ex‑Verein verhandeln wird.

Der ehemalige Geschäftsführer von Dynamo Dresden , David Fischer , hat nach einer turbulenten Phase in seiner Laufbahn erneut einen bedeutenden Posten übernommen. Nachdem er im September letzten Jahres zunächst freigestellt und bereits zwei Monate später fristlos entlassen wurde, fand Fischer in kurzer Zeit einen neuen Arbeitgeber: den Immobiliendienstleister Ad hoc.

In einer offiziellen Vorstellung wurde er als neues Vorstandsmitglied des Unternehmens präsentiert. Vorstands-Vorsitzender Mike Neumeister betonte, dass man die langjährige Expertise von Fischer schätze und dass seine Ernennung das Unternehmen in die nächste Entwicklungsphase verlässlich und zukunftsfähig führe. Für die Mitarbeitenden verspanne sich dadurch mehr Klarheit in den Zuständigkeiten und feste Ansprechpartner, während Partner und Kunden künftig von einer stärkeren Präsenz des Vorstands profitieren sollen. Fischer übernimmt ab dem 1.

Juni die Verantwortung für die Bereiche strategischer Vertrieb, Kommunikation und Sponsoring. Dieses Aufgabenfeld ist besonders brisant, da Ad hoc seit zwei Jahren der Ärmelsponsor von Dynamo Dresden ist. Damit wird Fischer voraussichtlich erneut Verhandlungen mit seinem ehemaligen Verein führen müssen, sobald der aktuelle Sponsorenvertrag im nächsten Jahr ausläuft. Die Situation ist von einer gewissen Würze begleitet, da das Verhältnis zwischen Fischer und Dynamo nach seinem Weggang alles andere als harmonisch war.

Laut Informationen der Bild-Zeitung hatte Fischer einen Vertrag, der regulär bis Ende Juni dieses Jahres laufen sollte, doch das Unternehmen setzte im November aufgrund eines schweren Vertrauensbruchs die Gehaltszahlungen aus und reichte juristische Schritte gegen ihn ein. Vorwürfe häufen sich, dass er nach seiner Freistellung vertrauliche Vereinsinformationen unberechtigt an Dritte weitergegeben habe. Der Rechtsstreit ist bislang noch nicht abgeschlossen.

Für Dynamo bedeutet die Rückkehr von Fischer in einen potenziell einflussreichen Sponsorenkontext ein neues Risiko: künftige Gespräche mit dem bisherigen Ärmelsponsor könnten über die Köpfe von Personen geführt werden, die dem Verein nicht unbedingt wohlgesonnen sind. Trotz dieser Bedenken betont die Unternehmensgruppe, dass die Personalentscheidung keinen Einfluss auf den bestehenden Sponsorvertrag haben werde. Fischer selbst blieb für Anfragen der Presse nicht erreichbar.

Die gesamte Episode wirft ein Schlaglicht auf die komplexen Verflechtungen zwischen Fußballvereinen, Sponsoren und Führungskräften, die häufig über rein sportliche Belange hinausgehen und tief in strategische und juristische Fragen eindringen. Die nächsten Monate werden zeigen, wie sich die Beziehungen zwischen Dynamo Dresden, dem neuen Sponsor Ad hoc und dem ehemaligen Geschäftsführer entwickeln und welche Konsequenzen dies für die zukünftige Sponsoring-Strategie des Vereins hat





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