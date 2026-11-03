Ehemaliger Eintracht Frankfurt-Profi Aykut Özer startet Karriere in der 6. Liga

Aykut Özer wechselt vom Bundesliga-Torwart zur Verbandsliga Hessen-Süd beim FC Hanau 93. Das Debüt endete mit einer 0:1-Niederlage im Derby.

Aykut Özer hat am Wochenende einen ungewöhnlichen Sprung in der deutschen Fußballpyramide vollzogen. Der 33-jährige Ex-Profispieler gab sein Debüt für seinen Heimatverein FC Hanau 93 in der Verbandsliga Hessen-Süd. Damit pendelt er von der höchsten Spielklasse Deutschlands in die sechstklassige Regionalliga zurück.

Zurück im ältesten Verein Hessens

Özer startet seine zweite Karriere als spielender Co-Trainer beim FC Hanau 93, dem ältesten Fußballverein Hessens. Er arbeitet an der Seite seines langjährigen Freundes und Cheftrainers Kenan Kocak. Diese Entwicklung berichtete der Hanauer Anzeiger am Wochenende. Der Rückzug in die Regionalliga markiert einen deutlichen Kontrast zu seiner Zeit in der höchsten deutschen Spielklasse.

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Rückblick auf die Bundesliga-Zeit

Özer durchlief bei der Eintracht Frankfurt die Jugendmannschaften bis zur U19 und gehörte später dem Bundesliga-Kader an. Als dritter Torwart kam er für den Klub nur einmal zum Einsatz. In der Saison 2012/13 wurde er am 18. Mai 2013 beim 2:2 gegen den VfL Wolfsburg in der 85. Minute für Oka Nikolov eingewechselt. Dies geschah am 34. Spieltag der Saison.

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Stationen in der Türkei und den Niederlanden

Nach seiner Zeit in Deutschland spielte Özer in der Türkei und in den Niederlanden. Zuletzt stand er beim türkischen Zweitligisten Ankara Keçiörengücü unter Vertrag. Dieser Vertrag lief im Sommer 2026 aus. Jetzt ist er zurück in seiner Geburtsstadt, wo er wieder mit dem Fußball in der unteren Liga beginnt.

Durchwachsenes Debüt im Derby

Das Debüt von Özer verlief durchwachsen. Als Defensivspieler gebracht, verlor Hanau das Derby gegen die Sportfreunde Seligenstadt mit 0:1. Yannik Schultheis traf per Distanzschuss in der 57. Minute. Drei Gelb-Rote Karten, zwei davon für die Hanauer, eine für eine Schwalbe, überschatteten das Spiel. Die Niederlage markiert den Start einer neuen, aber herausfordernden Phase in der Karriere von Aykut Özer.