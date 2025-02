Ehemaliger FDP-Politiker und Bundesinnenminister Gerhart Baum gestorben

Gerhart Baum, der als linksliberal in der FDP bekannt war und unter Helmut Schmidt Innenminister war, ist im Alter von 92 Jahren gestorben.

Gerhart Baum , ein prominenter Vertreter des sozialliberalen Flügels der FDP und ehemaliger Bundesinnenminister unter Helmut Schmidt , ist verstorben. Er starb im Alter von 92 Jahren, wie ein Sprecher der Bundespartei der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Zuvor hatte die ARD über seinen Tod berichtet. Baum gehörte neben seinem im März 2020 verstorbenen Freund Burkhard Hirsch zu einer kleinen Gruppe sozialliberaler FDP -Mitglieder, die sich im Freiburger Kreis zusammenschlossen.

Dieser Kreis bildete quasi eine linksliberale Opposition innerhalb der eigenen Partei. Von 1978 bis 1982 war Baum Bundesinnenminister unter dem SPD-Kanzler Helmut Schmidt, eine Zeit, die von dem Terror der RAF geprägt war. Nach der Wende der FDP von der SPD zur Union 1982 endete die sozialliberale Koalition und viele, vor allem junge, FDP-Mitglieder verließen die Partei. Baum blieb der FDP treu und war von 1982 bis 1991 FDP-Vize. Nach seinem Ausscheiden aus dem Bundestag arbeitete er wieder als Rechtsanwalt. Bis zuletzt setzte er sich, unter anderem mit Hirsch und Leutheusser-Schnarrenberger, in erfolgreichen Verfassungsbeschwerden gegen staatliche Überwachung ein. Dazu gehörten Beschwerden gegen den Großen Lauschangriff, die Vorratsdatenspeicherung und das Luftsicherheitsgesetz von Rot-Grün zum Abschuss entführter Passagiermaschinen. Baum, geboren am 28. Oktober 1932, stammte aus dem Dresdner Bildungsbürgertum. Vater und Großvater waren ebenfalls Rechtsanwälte. Seine in Russland geborene Mutter floh mit den Kindern nach der Bombardierung Dresdens im Februar 1945 an den Tegernsee. 1950 zog die Familie nach Köln





