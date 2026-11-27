Ein ehemaliger LoL-Profi hat sich von der Kluft der Beschwörer in einen echten Ring geboxt, nennt sich jetzt John Cena.

können für immer ihrem Beruf nachgehen. Ein Midlaner spielte für eines der bekanntesten westlichen Teams, doch jetzt macht er das komplette Gegenteil und kloppt sich im echten Leben.

Ji Cha Hyeun-min stammt aus Chile und war ein professioneller Midlaner mit dem Namen Takeover. Seine Karriere begann 2019 im Team Valorous und seinen Karrierehöhepunkt hatte er 2022 als Midlaner bei Team SoloMid, besser bekannt als TSM. Im Dezember 2022 wechselte Takeover dann zum lateinamerikanischen Team Estral Esports. 2023 gab er dann sein Karriereende bekannt. Auf x.com hat er seine neueste Leidenschaft bekanntgegeben und die findet in einem Boxring statt.ein Update zu seinem Leben.

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Er erzählt, dass er seit seinem Karriereende nach Thailand gezogen und jetzt ein professioneller Muay-Thai-Kämpfer geworden ist. Der 23-Jährige hatte bisher 7 Profi-Kämpfe und möchte Weltmeister werden. Im Post hat er auch das Video eines Kampfes gezeigt. Dort erfährt man auch seinen Kämpfer-Namen: John Cena.