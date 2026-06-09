Ehemaliger Vizepräsident des Amtsgerichts Kassel angeklagt - sexuelle Belästigung und Nötigung im Dienst

Ein hoher hessischer Richter steht wegen sexueller Belästigung und Nötigung einer jungen Kollegin vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, seine Position als Vorgesetzter ausgenutzt zu haben, um die Proberichterin unter Druck zu setzen und sie unsittlich zu berühren. Bei einer Verurteilung droht ihm eine mehrjährige Haftstrafe und die Entfernung aus dem Richterdienst.

Dr. Philipp Gescher, ein ehemaliger Vizepräsident des Amtsgerichts Kassel und angesehener Jurist, muss sich seit Dienstag vor dem Landgericht Fulda wegen schwerer Vorwürfe verantworten. Der 56-Jährige soll seine Führungsposition missbraucht haben, um eine junge Proberichterin mehrfach sexuell zu belästigen und zu nötigen.

Die Anklage wirft ihm vor, die damals 35-jährige Kollegin, die unter seiner dienstlichen Aufsicht stand, zwischen September 2023 und Anfang 2025 in Diensträumen unsittlich berührt und unter Druck gesetzt zu haben. Laut Staatsanwaltschaft nutzte Gescher seine Amtsmacht bewusst aus, um sich der Frau in sexueller Absicht zu nähern, und soll sie am bekleideten Gesäß sowie an der Brust angefasst haben.

Zudem wird ihm vorgeworfen, gegen ihren Willen eine sexuelle Handlung vorgenommen und ihr mit einer schlechten Beurteilung sowie der Entfernung aus dem Dienst gedroht zu haben, sollte sie sich ihm nicht fügen. Das Opfer, eine unerfahrene Proberichterin, habe aus Angst vor beruflichen Konsequenzen die Übergriffe geduldet und massiv unter Scham, Ekel und psychischem Druck gelitten. Nach einem weiteren Vorfall Anfang 2025 beantragte sie schließlich ihre Versetzung.

Gescher, der vorübergehend von seinen Aufgaben als Vizepräsident entbunden wurde, hat die Taten nicht gestanden. Sein Verteidiger bezeichnet die Vorwürfe als "haltlos" und behauptet, das Verhältnis sei einvernehmlich gewesen und nicht rein dienstlich. Bei einer Verurteilung droht Gescher eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren sowie disziplinarrechtliche Maßnahmen bis hin zur Entfernung aus dem Richterdienst. Das Verfahren am Landgericht Fulda dauert an





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